Adventliche Idylle in dieser stürmischen Zeit

Jedes Jahr malt der Lützelburger Klaus Kowalski eine Winterimpression, die er in einer der Ortschaften zwischen Lech und Schmutter ansiedelt. Heuer in Eisenbrechtshofen.

Die Karten werden für einen karitativen Zweck verkauft. Der aktuellen Karte gab er den Titel "Advent - Eisenbrechtshofen". Mit diesem Wort verbindet er die für ihn ganz spezielle Stimmung des Wartens auf den Heiligen Abend und die darauf folgenden Weihnachtstage. Kowalski erinnert sich gern an die in seiner Kindheit schlicht gelebten Traditionen vor Weihnachten. Die Eisenbrechtshofer Szene stammt aus der Viererserie "Meine Lieblingsorte im Dezemberlicht". Die adventliche Stimmung während der Abenddämmerung an der kleinen Kapelle am Ortsende des Biberbacher Ortsteils Eisenbrechtshofen soll zur inneren Einkehr auffordern und Hoffnung für alle aufkommen lassen.

Weitere Motive sind noch erhältlich

Wie in allen Jahren werden die von Klaus Kowalski selbst beschrifteten Weihnachtskarten im Schreibwarengeschäft Nettel in Gersthofen verkauft. Der Erlös geht wieder an die Ungarnhilfe Gersthofen. Auch die früheren weihnachtlichen Motive des Malers sind dort noch erhältlich. (AZ)

