vor 52 Min.

Adventliche Stimmung im Hof der Grundschule

Langweids Wasserwacht organisiert Markttreiben

Wie in jedem Advent freuen sich die Langweider auch heuer auf ihre Dorfweihnacht. Reihum organisieren die Ortsvereine das beliebte Budenrund im Hof der Grundschule. In diesem Jahr ist die Wasserwacht an der Reihe und dort ist man mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Denn am Samstag, 14. Dezember, ist es so weit. Um 15 Uhr eröffnet Bürgermeister Jürgen Gilg mit Unterstützung der kleinen Sänger des Kindergartens St. Vitus den Markt. Stimmungsvolle Musik, liebevoll gebaute Krippen und viele Stände mit Leckereien und schönen Sachen laden zum gemütlichen Rundgang ein. Gewinne locken beim Glücksrad des Gewerbevereins. Im Schulhaus haben bis 17 Uhr die findigen Köpfe der Mittagsbetreuung und der Ganztagsschule jede Menge Bastelideen für die Kinder. Beim Toben auf dem Spielplatz und beim Streicheln niedlicher Schafe geht die Zeit bis zum Besuch des Nikolaus schnell vorbei. Wenn es schon dunkel ist, kommt um 17 Uhr der heilige Mann zur Dorfweihnacht und hat kleine Überraschungen für die Kinder dabei. Mit Kutschfahrten und Stockbrotrösten am offenen Lagerfeuer kommt die festliche Stimmung von ganz allein, ist Christel Meier von der Langweider Wasserwacht überzeugt. (sdk)

