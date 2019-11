vor 41 Min.

Adventliches mit Musik

Auch Gäste vom Staatstheater spielen

„Zwischen Kürbis & Kerzenschein – Knecht Ruprechts Musikzimmer“ ist der Titel der adventlichen, mit Musik gewürzten Lesung, die der Zusmarshauser Kulturkreis ZusKultur am Mittwoch, 4. Dezember, veranstaltet. Um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) musizieren im Tanzstudio Let’s Dance (Augsburger Straße 30, Zusmarshausen) die Young Professionals der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau zusammen mit Musikern des Staatstheaters Augsburg. So wirken Ludwig Hornung (Violine), Thomas Gast (Violine), Beate Emme (Viola), Gundi Corréa (Cello) und Herbert Engstler (Kontrabass) mit. Die musikalische Leitung übernehmen Helmut Baumann und Johanna Groß. Moderiert wird die Veranstaltung von Rosi Klar. Das Konzert findet mit Unterstützung des Vereins der Freunde und Förderer der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Mein Buchladen, Papierkiste und bei den Filialen der Raiffeisenbank oder an der Abendkasse.

Kartenreservierung unter Telefonnummer 08291/8599390. (AL)

