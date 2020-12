10:00 Uhr

Adventsfenster in Wollmetshofen für ein Stück Gemeinsamkeit

Plus In Wollmetshofen schmücken 24 Familien ihre Fenster und Hauseingänge. Neben der weihnachtlichen Stimmung geht es darum, ein Zeichen des Miteinanders zu setzen.

Von Siegfried P. Rupprecht

Der Obst- und Gartenbauverein Wollmetshofen lässt sich von der Corona-Pandemie nicht entmutigen. Auch heuer haben die Vorsitzende Elisabeth Neugebauer und ihr Team 24 Haushalte gefunden, die in der Zeit vom 1. Dezember bis zum Heiligabend jeweils ein Fenster am Haus weihnachtlich gestalten und dekorieren.

Schriftführer Rudolf Linderl nennt gleich zwei Gründe für die Aktion: „Wir möchten mit dieser Aktion dazu beitragen, Weihnachtsstimmung in unserem kleinen Dorf aufkommen zu lassen und das Gemeinschaftsgefühl zu erhalten.“ Dies sei gerade während der Corona-Zeit wichtig, wenn größere Kontakte und gemeinsame Veranstaltungen aufgrund der Ansteckungsgefahren nicht stattfinden sollen, ergänzt Elisabeth Neugebauer.

Freiwillige dekorieren in Wollmetshofen Adventsfenster

Die kunstvoll geschmückten Adventsfenster im Fischacher Ortsteil Wollmetshofen haben schon so etwas wie Tradition, sind kaum mehr wegzudenken. Freiwillige dekorieren mit viel Kreativität und Freude ihre Fenster oder Hauseingänge. Auf diese Weise helfen sie mit, das Dorf in weihnachtlichem Zauber erstrahlen zu lassen.

Zwei Dutzend kleine liebevolle Kunstwerke mit unterschiedlichen Weihnachtsdekorationen können so im Advent bewundert werden. Sie locken zum gemütlichen Spaziergang ein und stimmen auf Heiligabend ein.

Hier sind die Adventsfenster in Wollmetshofen zu sehen 1 / 25 Zurück Vorwärts 1. Dezember: Forsthausstraße 8b

2. Dezember: Ortsstraße 21

3. Dezember: Hochfeldstraße 3

4. Dezember: Ortsstraße 49a

5. Dezember: Brandstraße 10a

6. Dezember: Höflesweg 1

7. Dezember: Brandstraße 4a

8. Dezember: Hochfeldstraße 2

9. Dezember: Ortsstraße 16

10. Dezember: Ortsstraße 41

11. Dezember: Ortsstraße 6

12. Dezember: Riederstraße 3

13. Dezember: Ortsstraße 9

14. Dezember: Brandstraße 9

15. Dezember: Ortsstraße 14



16. Dezember: Ortsstraße 23

17. Dezember: Ortsstraße 36

18. Dezember: Ortsstraße 38

19. Dezember: Ortsstraße 1a

20. Dezember: Wiesleweg 8a

21. Dezember: Forsthausstraße 22

22. Dezember: Ortsstraße 37a

23. Dezember: Ortssdtraße 12

24. Dezember: Ortsstraße 28 (rusi)

Und doch ist heuer etwas anders. In der Vergangenheit wurde schon mal ein Fenster geöffnet, gesungen, ein Gedicht vorgetragen oder Glühwein serviert. „Der gemeinsame Start der Aktion und auch das Miteinander am Lagerfeuer, wie es im letzten Jahr an manchen Stationen angeboten wurde, entfällt coronabedingt“, machen Neugebauer und Linderl aufmerksam. Sie bitten in diesem Zusammenhang daher alle Bürger, die Adventsfenster mit dem gebotenen Abstand und unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygieneregeln zu genießen.

Die geschmückten Fenster sind bis zum Dreikönigstag zu besichtigen.

