Adventsmarkt in Kloster Holzen 2019: Öffnungszeiten und Programm

Am dritten und vierten Adventswochenende gibt es wieder weihnachtliches Flair im Klosterhof in Holzen, verbunden mit Führungen und Konzerten. Das ist geboten.

Von Monika Matzner

Beschaulichkeit, Entschleunigung, Kreativität und viel Musik erwartet die Besucher in Kloster Holzen beim Advents- und Handwerksmarkt. Am dritten und vierten Adventswochenende, 14. und 15. Dezember sowie am 21. und 22. Dezember öffnet er wieder seine Pforten. Jeweils samstags von 14 Uhr bis 20 Uhr und sonntags von 11 Uhr bis 20 Uhr lädt der idyllische Markt zum Bummeln und Verweilen ein. Die Kulisse des Klosterhofes bietet alljährlich ein besonderes Flair. Künstler und Handwerker aus der Region präsentieren in einem kleinen Budendorf Schönes und Nützliches. Die Holzener Förderstätte des Dominikus-Ringeisen-Werks bietet ihre handgefertigten Produkte im Klosterladen an. An den Marktständen werden die Besucher auch mit einem reichen kulinarischen Angebot verwöhnt. Besonderes gibt es auch für die Kinder. Sie bestaunen die Lebendkrippe mit den Holzener Zwergziegen und backen in der Weihnachtsbäckerei in der Küche im Haus Hildegard (15 Uhr bis 18 Uhr, mit Unkostenbeitrag).

Führungen durch das Kloster Holzen

Im Rahmenprogramm findet sich wie jedes Jahr die geschätzte „Klosterrunde“ mit Schwester M. Katharina. Die Generaloberin der St.-Josefs-Kongregation erzählt über „die Geschichte und Geschichten“ von Kloster Holzen aus Sicht einer Klosterschwester. Die Klosterrunde findet statt am ersten Markttag, 14. Dezember um 14 Uhr. Zudem kann man sich an beiden Sonntagen um 14 Uhr und 16 Uhr durchs Kloster führen lassen. Unter dem Motto „Tradition trifft Moderne“ wird die Geschichte des Klosters und dessen Entwicklung bis heute dargestellt. Sämtliche Treffpunkte sind an der Hotelrezeption. Eine besondere Note verleiht dem Holzener Markt jedes Jahr die Musik. Die Konzertreihe in der barocken Klosterkirche bietet an beiden Adventswochenenden einen musikalischen Zwischenhalt im Alltag und stimmt mit ausgewählten Themen und Arrangements auf Weihnachten ein. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden sind erwünscht.

Das sind die Termine im Überblick