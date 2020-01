vor 6 Min.

Adventsrätsel: 600 Heimatkundige haben mitgemacht

Fast alle Teilnehmer haben das Lösungswort erkannt. Unsere Glücksfee hat die Gewinner ausgelost

Von Regine Kahl

Heimatkunde macht offensichtlich Spaß: Bei unserem AZ-Adventskalender haben wir 21 Ausschnitte von Kirchen im gesamten Augsburger Land gezeigt und die Resonanz beim Rätseln war enorm. Rund 600 Postkarten, Briefe und E-Mails erreichten unsere Redaktion. Fast alle Einsender haben das richtige Lösungswort erraten: Es hieß „Leise rieselt der Schnee“.

Sie, liebe Leser, mussten bis zum 31. Dezember herausfinden, in welchen Orten unser Fotograf Marcus Merk vor der Kirche auf den Auslöser gedrückt hat.

Die Einsendungen sind bei uns nicht „hereingerieselt“, sondern in großen Mengen im Briefkasten oder E-Mail-Postfach gelandet. Die Teilnahme beim AZ-Adventskalender war in diesem Jahr so groß wie noch nie. Im vergangenen Jahr haben gut 200 Rätselfreunde mitgemacht, heuer dreimal so viele.

Unter allen Teilnehmern hat die „Glücksfee“ unserer Redaktion, Karin Tautz, jetzt die Gewinner ausgelost.

Das sind die Hauptpreise:

Preis Ein Gutschein im Wert von 100 Euro für Busreisen Nussbaum in Biburg geht an Xaver Nadler aus Welden.

Einen Gutschein im Wert von 80 Euro für das Pflanzenparadies Wörner in Neusäß-Vogelsang bekommt Ilka Sailer aus Stadtbergen.

Einen Gutschein im Wert von 50 Euro für das Gasthaus Neue Post in Meitingen hat Peter Meier aus Neusäß gewonnen.

Wegen der großen Teilnehmerzahl haben wir noch weitere Preise organisiert.

von Maximilian Czysz geht an: Bernarda Heberle aus Stadtbergen, Paula Huttner aus Heretsried-Lauterbrunn, Gisela Hör aus Dinkelscherben, Karl Hans Wagner aus Langweid, Alois Stuhler aus Meitingen.

„Gartenglück in Schwaben und Oberbayern“ haben gewonnen: Marianne Büchele aus Meitingen, Maria Perkl aus Anried, Familie Gründonner aus Bon-stetten, Manuel Kranzfelder aus Kutzenhausen, Rosa Meier aus Adelsried, Klauspeter Nill aus Neusäß, Georg Spengler aus Dinkelscherben, Eva Marsoun-Wurm aus Welden-Reutern, Helene Gemeinhardt aus Fleinhausen, Erwin Memminger aus Adelsried, Rudolf Karnitschky aus Langweid, Liesa Fischer aus Streitheim, Viktoria Meier aus Meitingen, Margit Hartmann aus Horgau und Erika Leger aus Deubach.

Wir gratulieren allen Gewinnern und bedanken uns bei allen Teilnehmern fürs Mitmachen!

Die ausgelosten Gewinner können ihre Preise ab Dienstag, 7. Januar, 9 Uhr in der Redaktion Augsburger Land, in der Bahnhofstraße 8 in Gersthofen abholen. Bei Nachfragen können Sie sich gerne unter der Telefonnummer 0821/29821-40 mit uns in Verbindung setzen.

Welche Kirche gehört zu welchem Ort? Die Auflösung des Adventsrätsels finden Sie heute auf "Seite 6

