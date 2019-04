Älterwerden – mit Freude

Eine Erfahrung im eigenen Leben ist, dass man immer derselbe Mensch bleibt. Der Körper wird müder, manchmal verändern sich auch bestimmte Ansichten – doch der Kern ist derselbe. Als Jugendliche konnte ich mir nicht vorstellen, wie es ist, um die 50 zu sein. Ich dachte, dann wäre bestimmt alles auch schon egal. Heute ist mir klar: So ist das ganz und gar nicht.

Und genauso ist allzu oft der Blick von noch jüngeren Journalisten auf Themen, die mit älteren Menschen zu tun haben. Pflegebedürftigkeit, eine zu kleine Rente, Sorge um die Wohnungen – das sind Themen, mit denen wir oft konfrontiert werden.

Doch am Ende ist davon nur ein kleiner Teil der Senioren betroffen. Der Großteil lebt auch nach dem Eintritt in den Ruhestand noch viele Jahre recht zufrieden, fährt zum Einkaufen in die Stadt, gönnt sich Urlaubsreisen oder trifft sich mit Freunden und Bekannten. Für die kommenden Tage haben wir uns deshalb vorgenommen, die schönen Seiten des Älterwerdens zu betrachten – mit einem Blick auf außergewöhnliche Senioren, die für sich und andere interessante Wege gefunden haben.

Es ist höchste Zeit, von den positiven Seiten in diesem Lebensabschnitt zu berichten.

Wie das Seminar funktioniert, lesen Sie hier: Wo Senioren nicht nur stricken und singen

