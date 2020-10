Älteste Arztpraxis schließt: Gersthofen ist der Verlierer

Planwirtschaft und Härtefälle: Unser Autor erklärt, wie es zu einer unsinnigen Entwicklung kommen konnte.

Immer älter werdende Bevölkerung mit einer zunehmenden Zahl an Beschwerden trifft auf - zumindest im Bereich der Hausärzte - eine abnehmende Zahl von Medizinern. Dieses Grundübel versuchen Politik, Kassen und Standesvertreter in Ermangelung eines anderen Medikaments mit einer tüchtigen Portion Planwirtschaft zu kurieren. An welchen Orten sich Ärzte niederlassen dürfen, wird mit Hilfe von Planungsgebieten geregelt, die je nach medizinischer Fachrichtung unterschiedlich groß sind. So sollen die Arztpraxen halbwegs gleichmäßig verteilt werden.

Die Kliniken gehören dem Landkreis Augsburg

Der Nachteil einer jeden Grenzziehung aber ist, dass sie auch Verlierer schafft und für unsinnige Härtefälle sorgen kann. Das gilt im vorliegenden Fall besonders. Es kann doch niemand schlüssig erklären, dass die medizinische Versorgung im nördlichen Landkreis gleich bleibt, wenn ein Facharztsitz 30 Kilometer nach Süden wandert. Weil die Planungsgebiete aber entsprechend groß sind, stimmt die Rechnung aber zumindest auf dem Papier. Bittere Pointe am Rande: Die Wertachkliniken, die jetzt für ein schlechteres Arztangebot in Gersthofen sorgen, gehören im Wesentlichen dem Landkreis Augsburg. Und der finanziert seine Aktivitäten nicht zuletzt über die Abgaben der finanzkräftigen Kommunen im nördlichen Landkreis.

