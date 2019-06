vor 36 Min.

Älteste Fahne in Oberschöneberg ist neu geweiht

Die Gründungsfahne des Dinkelscherber Ortsteils ist ein Symbol mit traditionsreicher Vergangenheit

„Der Mensch braucht Symbole“, sagte Pfarrer Roland Wolff in seiner Festpredigt. Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Oberschöneberg 1875 hat so ein Symbol seit 1875, also seit 144 Jahren. Ein Symbol, das von einer bewegten Vergangenheit berichtet, so Bürgermeister Edgar Kalb. Es sei wohl nicht bekannt, wie viele Veteranen, Soldaten und Kameraden die Fahne durch die Stürme der Jahre getragen und begleitet haben. Doch man wisse, dass diese Fahne des zweitältesten Vereines der Marktgemeinde Dinkelscherben die älteste Vereinsfahne der Einheitsgemeinde in seinem Besitz hat. Erfreut zeigte sich Kalb in seiner Festansprache darüber, dass dieses Vereinssymbol wieder im neuen Glanz erstrahlt.

Die mit dem Wappen des Königreich Bayerns gezierte Fahne wurde während des Festes am Pfingstmontag in traditioneller Kleidung, mit Gehrock und Zylinder, vom Fahnenjunker Thomas König sowie seinen Begleitern Anton Bobinger und Wilhelm Steinbacher präsentiert.

Unter großer Beteiligung der Bevölkerung und unter Teilnahme der Soldaten-, Kameradschafts-, und Veteranenvereine der Einheitsgemeinde, sowie der Fahnenabordnungen der Ortsvereine, welche der Veranstaltung einen festlichen Rahmen gaben, konnte der Weihetag gefeiert werden. Bei schwierigen Wetterbedingungen gedachten die Vereine am Ehrenmal all den Gefallenen und Vermissten wie auch aller Verstorbenen des Vereins. Vorsitzender Josef Miller erinnerte in seiner Ansprache daran, dass nur Demut Friede schaffen kann und dass Friede und Wohlstand keine Selbstverständlichkeit sind.

Eine Gruppe der Reservistenvereinigung Dinkelscherben unter Leitung von Josef Gumpinger übernahm das Totengedenken sowie die Niederlegung eines Blumengebindes am Ehrengrab. Der anschließende Kirchenzug führte durch die Straßen von Oberschöneberg zum Festplatz und Feststadel am Vereinsheim. Den Marsch dazu bliesen die Dorfmusikanten aus Fleinhausen.

Beim Weihegottesdienst mit Pfarrer Roland Wolff wurde um den Frieden, für die Opfer von Krieg und Gewalt, wie auch um den Schutz der Heimat gebetet. Den Mittelpunkt des Gottesdienstes bildete die Weihe der Gründungsfahne. Im Weihespruch, vorgetragen von Wilhelm Steinbacher, wurde darum gebeten, „dass nur das Beste dem Vereine blüht, und schlachtendunkle Tage ihm verhüt“.

Schirmherr Josef Miller, ehemaliger Staatsminister aus Oberschöneberg, ging in seinem Grußwort auf den Begriff „Heimat“ ein. Er erinnerte an das erste Fest nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahre 1955, dem 80-jährigen des Krieger- und Soldatenvereins Oberschöneberg. An die Zeit der Annäherung an Frankreich. Er stellte fest, dass eine Politik nur gut sein kann, die Frieden bewahrt.

Landrat und Bezirkstagspräsident Martin Sailer bestärkte den Verein in seinem Grußwort, sich weiterhin gegen das Vergessen und für die Erinnerung einzusetzen. Dabei würdigte er besonders das „Ehrenamt“.

Aufgrund des großen Schirmes, den der Schirmherr aus Memmingen mitgebracht hatte, konnte bei heiterem Wetter den Tag über gefeiert werden. Selbst die Kleinsten des Dorfes waren mit Hüpfburg und Spielen unterhalten. (AL)

Themen Folgen