vor 45 Min.

Ärger um Bauplätze, die es noch nicht gibt

In Kreppen sieht der neue Flächennutzungsplan fünf Bauplätze im Außenbereich vor. Warum die Anwohner dagegen sind

Von Jana Tallevi

Ganz im Nordosten des kleinen Diedorfer Ortsteils Kreppen könnten einmal fünf Bauplätze entstehen mit Blick über das freie Feld bis Schlipsheim. Könnten, denn bislang gibt es keinen gültigen Bebauungsplan für den Bereich. Was sich jedoch verändert hat: Der Streifen ist im neuen Flächennutzungsplan, der erst seit ein paar Monaten gilt, als mögliche Erweiterungsfläche der Wohnbebauung ausgewiesen – als einzige im gesamten Ortsteil.

Rein rechtlich bedeutet die Aufnahme in den Flächennutzungsplan zwar noch nicht, dass hier tatsächlich Baurecht besteht. Die Anwohner aus den benachbarten Straßenzügen „Am Mühlfeld“ und „Alter Postweg“ sind jedoch jetzt schon aufgebracht. Sie befürchten einen Nachteil für ihre eigenen Grundstücke beim Thema Eindringen von Oberflächenwasser, hohe Erschließungskosten für die Zugangsstraße und Nachteile für die Umwelt, sollte dort einmal gebaut werden. Um ihre Argumente mit Nachdruck vertreten zu können, haben sie nun die „Interessengemeinschaft Bebauung Kreppen (IGBK)“ gegründet.

Praktisch erst ganz zum Schluss hatte der Streifen es überhaupt noch als mögliches Bauland in den Flächennutzungsplan geschafft. Vor rund zwei Jahren, damals standen die Gespräche zur Entwicklung von Diedorf noch am Anfang, ging es schon einmal um das Grundstück. Bei einer öffentlichen Diskussion im Gemeinderat kam unter anderem ein Einwand der Nachbarstadt Neusäß zur Sprache: Sie hatte sich deutlich gegen die Bauplätze ausgesprochen, unter anderem wegen der schwierigen Entwässerungssituation und der komplizierten Erschließung für die Grundstücke. Damals hatte der Gemeinderat sich noch einstimmig dafür ausgesprochen, die möglichen Baugrundstücke wieder aus dem Entwurf für den Flächennutzungsplan zu streichen. Doch wenige Wochen vor dem endgültigen Abstimmungstermin im Februar dieses Jahres waren sie wieder im Plan aufgetaucht – und dort blieben sie auch.

Schon kurz darauf hatte die Interessengemeinschaft, der nach eigenen Angaben praktisch alle Bewohner der umliegenden Straßenzüge angehören, sich rechtlichen Beistand geholt. Ihre Argumente, die sie schon vor einer möglichen Bauleitplanung bei der Gemeinde, dem Landratsamt, der Regierung von Schwaben und dem Wasserwirtschaftsamt vorbringen: Der Aufwand, fünf Bauplätze an einem steilen Hang zu schaffen, ist ihrer Meinung nach einfach zu hoch. Jedes Grundstück müsste mit einer eigenen Zisterne ausgestattet und ein eigenes Regenrückhaltebecken müsste gebaut werden. „Ich bezweifle, dass ein normales Auto die steile Strecke zu den Grundstücken überwinden kann, auch nicht auf einer Straße“, befürchtet der Sprecher der Interessengemeinschaft, Manfred Kalka.

Was ihn zudem ärgert: Er ist sich sicher, dass der Zugangsstraße einmal 30 bis 40 alte Bäume weichen werden müssen, für die dann einfach kein Platz mehr sein wird. Ein Thema, das schon bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans zu kurz gekommen ist, meint er. „Umweltschutzbelange wurden einfach zu wenig beachtet“, ist sich Manfred Kalka sicher.

Tatsächlich ist schon im neuen Flächennutzungsplan der Gemeinde die Schwierigkeit des Bereichs festgehalten. So heißt es gerade zu dieser Gehölzreihe, dass sie bei einer Planung unberührt bleiben solle. Die geplante einzeilige Bebauung erfordere eine behutsame Einfügung in den bestehenden Geländeverlauf. Notwendige neue Böschungen sollten mit bodenstabilisierenden Gehölzen versehen und zudem wirksame Schutzmaßnahmen gegen wild abfließende Hangniederschlagswasser vorzusehen sein.

Ein Flächennutzungsplan ist noch keine Bauleitplanung, das hat Bürgermeister Peter Högg in einem Antwortschreiben an den Anwalt der Interessensgemeinschaft deutlich gemacht. Tatsächlich könne aber davon ausgegangen werden, dass für die Situation gerade in Bezug auf Oberflächenwasser, das immer mal wieder in die Grundstücke eindringt, durch die neue Bebauung sogar verbessert werden könnte, so Högg. Weitere Nachteile seien definitiv auszuschließen.

Inzwischen sei der Gemeinderat über die Argumente der Anwohner informiert, so Högg weiter. Falls es zur Aufstellung eines Bebauungsplans kommen sollte, dann erwartet der Bürgermeister in jedem Fall „noch heftige Diskussionen“.

Themen Folgen