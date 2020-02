08.02.2020

AfD-Abgeordnete treten in Ellgau auf

Der Partei-Ortsverband für Meitingen und Umgebung hat sich im Gasthaus Zum Floß getroffen

Seit sieben Jahren gibt es die Partei Alternative für Deutschland. Das hat der Ortsverband Meitingen und Umgebung am Donnerstagabend zum Anlass für eine Feier im Ellgauer Gasthaus Zum Floß genommen.

Etwa 100 lokale Parteimitglieder und Ehrengäste waren der Einladung der Vorsitzenden Manuela Steurer ins knapp sieben Kilometer entfernte Nachbardorf vom Markt Meitingen gefolgt.

Mehrere Angestellte einer Sicherheitsfirma kontrollierten am Eingang alle, die das Wirtshaus in Ellgau betreten haben – damit die Veranstaltung mit den geladenen Gästen nicht gestört wird, hieß es. In dem mit Deutschlandfähnchen und Wahlplakaten dekorierten Saal sprachen neben den Vorsitzenden der Ortsgruppe auch bundesweit bekannte Redner: Die Bundestagsabgeordneten der Alternative für Deutschland Rainer Kraft, Peter Felser, Corinna Miazga und Rüdiger Lucassen waren für die Veranstaltung als Redner angemeldet.

Der Ortsverband Meitingen und Umgebung ist übrigens noch keine sieben Jahre alt. Die Untergruppierung wurde erst Mitte September vergangenes Jahr gegründet.

Das Gebiet dieses Ortsverbandes umfasst nicht nur den Markt Meitingen selbst, sondern auch die umliegenden Gemeinden Langweid, Thierhaupten, Nordendorf, Kühlenthal, Ellgau, Biberbach und Westendorf.

Als Vorsitzende wurde damals die Schriftführerin des Kreisverbandes, Manuela Steurer aus Meitingen, gewählt. Ihr Stellvertreter ist Rainer Kraft aus Langweid, er sitzt für die AfD im Bundestagund tritt in Aichach-Friedberg als Landratskandidat an, zudem bewirbt sich die AfD in Meitingen um den Einzug in den Gemeinderat. (loto)

