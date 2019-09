19:40 Uhr

AfD fordert Martin Sailer im Augsburger Land heraus

Plus Der Königsbrunner AfD-Bezirksrat Frank Skipiol soll als Landratskandidat die Liste anführen. Zudem tritt die Partei bei der Kommunalwahl in mehreren Orten an.

Der Polizeibeamte Frank Skipiol aus Königsbrunn fordert als Landratskandidat der AfD Landrat Martin Sailer (CSU) heraus. Die AfD tritt am 15. März erstmals im Augsburger Land bei Kommunalwahlen an und strebt den Einzug in den 70-köpfigen Kreistag an.

Darüber hinaus, so der AfD-Kreisvorsitzende Reinhard Kistner gegenüber unserer Zeitung, wolle die AfD in einzelnen Städten und Gemeinden bei den Stadt- beziehungsweise Gemeinderatswahlen antreten. Sicher sei, dass die AfD in Welden, Neusäß, Meitingen und Königsbrunn ins Rennen gehen wird. In der größten Stadt des Landkreises will die rechtspopulistische Partei auch einen Bürgermeisterkandidaten wählen. Voraussichtlich wird es sich auch hier um Skipiol handeln. Am Wochenende sollen die Weichen gestellt werden Der Königsbrunner war 2018 in den schwäbischen Bezirkstag gewählt worden und führt dort die vierköpfige AfD-Fraktion. Schon im Wahlkampf für den Land- und Bezirkstag hatte Skipiol das Ziel ausgegeben, im Frühjahr 2020 in Königsbrunn mit einer eigenen Stadtratsliste anzutreten. Für sie soll am kommenden Wochenende die Weichen gestellt werden. Bei den zurückliegenden Wahlen für Europaparlament, Land- und Bundestag lag die AfD im Landkreis in der Wählergunst stets auf Platz drei oder vier und erreichte Stimmenanteile zwischen 9,3 (Europa) und 13,7 Prozent (Bundestag) Ihre erste Nominierungsversammlung für die Kommunalwahl im nächsten Jahr veranstaltete die AfD in Gersthofen. Dort bestimmte sie neben dem Landratskandidaten auch ihre Kreistagsliste, die von Skipiol auf Platz eins angeführt wird. Auf den ersten zehn Plätzen finden sich überwiegend Führungskräfte der bisher bestehenden vier AfD-Ortsverbände und des Kreisverbands. Auf Rang acht rangiert der Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft aus Langweid. Hinter ihm kommt Frank Elter. Der selbstständige Elektromeister ist zudem Ersatzkandidat für die Landratswahl, falls Skipiol ausfallen sollte. Bereits vor der AfD hatten Grüne, Linke, und CSU ihre Landratskandidaten gewählt. Die CSU setzt auf Amtsinhaber Martin Sailer, die Grünen auf die Fraktionschefin Kreistag, Silvia Daßler. Für die Linke tritt der Königsbrunner Maximilian Arnold an. Freie Wähler und SPD wollen ihre Spitzenkandidaten im Lauf des Herbst benennen. (AL/cf) Lesen Sie dazu auch: Nominierung: Spitzenergebnis für Landrat Martin Sailer

