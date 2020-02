19.02.2020

Affalterer auf Raumfahrt

Faschingsfreunde präsentieren ihren Wagen und lassen ihn segnen

Nicht Cap Canaveral und auch nicht Oberpfaffenhofen, sondern Apfeltrach (=Affaltern) stand vor kurzem ganz im Zeichen der Weltraumfahrt. Der 500 Einwohner -Ortsteil im Biberbacher Westen brach nämlich ins All auf, als die Faschingsfreunde Affaltern ihren diesjährigen Faschingswagen am Bürgerhaus der Öffentlichkeit präsentierten und den Wagen von Pater Jan Wojcik und Diakon Jürgen Brummer bei strahlender Sonne und zahlreich versammelter Dorfbevölkerung segnen ließen. Wie Diakon Brummer sagte, werde das heurige Motto „Apfeltrach im All“ die Apfeltracher bei ihren diesjährigen Umzugsbeteiligungen „in bisher völlig unbekannte Galaxien vordringen lassen, die da heißen Dillingen (Nachtumzug), Welden, Zusmarshausen, Burgau und Gablingen“. 200 Euro, der Erlös aus den Nikolausbesuchen, die die Faschingsfreunde Affaltern alljährlich anbieten, wurde dieses Jahr der Obdachlosenhilfe, dem Förderverein der Wärmestube des SKM in Augsburg gespendet, dem der Gründungsvorsitzende der Faschingsfreunde und Affalterner Kirchenpfleger Martin Kraus eng verbunden ist. Mit dem Segen und einem närrischen „Hellaulluja“ von Pater Jan endete der offizielle Teil. Mit süßen und pikanten Snacks konnte man sich den kleinen Hunger stillen, den Wagen innen und außen bestaunen und die Technik der beweglichen Raketen bewundern. Gut besucht war dann am Abend der traditionelle Feuerwehrball im Bürgerhaus Affaltern. (user)