Affaltern alarmiert mit 112

Wehr hofft auf Kostenerstattung durch Gemeinde

Von Fritz Wiblishauser

Der Feuerwehrverein Affaltern hat derzeit 137 Mitglieder; 47 von ihnen gehören zur aktiven Wehr. Die Jahresversammlung des Vereins war Grund für einen Rückblick. Nun besitzt auch die Feuerwehr Affaltern das Einsatzinformationssystem Sirene 112.

Schriftführerin Nadine Fischer erinnerte an die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahrs, so an den Faschingsball und an den mit anderen Vereinen verbrachten Kameradschaftsabend. Beim Starkbierfest der Kolpingsfamilie Biberbach in Affaltern habe die Feuerwehr die Bewirtung übernommen. Für die Dorfgemeinschaft engagierte man sich bei der Flursäuberung, beim Aufstellen des Maibaums und beim Apfeltracher Christkindlmarkt.

Unter den 47 Aktiven seien inzwischen elf Frauen, berichtete erster Kommandant Christian Schuster. Martin Kraus und Mathias Burger haben eine Ausbildung zum Gruppenführer absolviert. Dienstversammlung, Frühjahrsübungen, ein Schulungsabend, die Hydrantenkontrolle beschäftigten die Feuerwehr. Für die Leistungsprüfung im Mai 2017 übten Feuerwehrleute aus Affaltern und Feigenhofen gemeinsam; Maria Schwarz und Dennis Schäffler erreichten mit Stufe fünf (Gold-Grün) die höchsten Auszeichnungen an diesem Abend. Bei einer besonderen Einsatzübung zusammen mit anderen Ortsteilfeuerwehren galt es, einen fiktiven Brand im Pfarrhof zu löschen. Ein zum Abbruch bestimmtes Wohngebäude diente dabei als Übungsschauplatz.

2017 wurde die Freiwillige Feuerwehr Affaltern zu sieben Ernstfalleinsätzen alarmiert. Unter anderem ging es um die Absicherung der jeweiligen Unfallorte.

Von den Aktivitäten der siebenköpfigen Jugendfeuerwehr berichteten deren Gruppenleiter Lorena Biele und Mathias Burger. Eine Eislaufnacht auf dem von der Jugendfeuerwehr selbst befüllten Eislaufplatz und eine Jugendfeuerwehrnacht bei der Berufsfeuerwehr wurden veranstaltet.

Vorsitzender Christian Wörle berichtete in Vertretung von Kassier Martin Wörle über den Kassenstand. Einnahmen von 12669 Euro standen Ausgaben von 15647 Euro gegenüber. Die erhöhten Ausgaben hängen unter anderem mit der Investition in die neue Alarmierung Sirene 112 zusammen. Die Feuerwehr hofft, die dafür vorgestreckte Bezahlung von der Gemeinde erstattet zu bekommen.

Bürgermeister Wolfgang Jarasch würdigte die Arbeit von Wehr und Verein. Es zeuge von einem „guten Miteinander, wenn „jeder vierte Einwohner Mitglied des Vereins“ sei. Jarasch und Christian Wörle ehren anschließend Thomas Fischer für 20 Jahre aktiven Feuerwehrdienst.

Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses habe die Gemeinde das nötige Grundstück erworben, beantwortete Wörle eine entsprechende Nachfrage. Es sei eine Garage für das zweite Auto geplant. In diesem Zuge überlege man auch, einen Vereinsstadel für alle Vereine zu planen. Bürgermeister und alle Gemeinderäte aus Affaltern stünden hinter diesem Projekt. Für die Vermietung des Bürgerhauses sei nun Zweiter Vorsitzender Michael Schwarzenberger zuständig, informierte Wörle weiter. Er dankte den bisherigen jahrelangen Vermietern Ingrid und Karl Mair.

