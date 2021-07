Agawang

07:00 Uhr

Radlserie: Auf den Spuren des Freiherrn von Zech

Plus Mountainbiker wie Edgar Brandl und Martin Geh lassen sich auf ihrer Tour durch alle Regionen des Naturparks Westliche Wälder auch von Regen nicht aufhalten.

Von Oliver Reiser

„He! Wir sind hier nicht bei der Tour de France!“, frozzelt Martin Geh, als Edgar Brandl wieder mal das Tempo anzieht. „Dafür liebt er mich“, grinst Edgar Brandl gemein, als sein Freund später mühevoll einen Berg hinauf strampelt. Die beiden leidenschaftlichen Mountainbiker aus Agawang erinnern manchmal ein Wenig an Waldorf & Statler, die bei der Muppet-Show auf dem Balkon sitzen. Doch richtig böse sind sie einander nie. Im Gegenteil: Mehrmals in der Woche fahren sie nach Feierabend zusammen aus. „Biken?“ steht dann in einer kurzen Whats-App-Nachricht. „Wenn wir zusammen fahren, reden wir manchmal eine Stunde lang gar nichts miteinander“, sagt Brandl. Man mag es kaum für möglich halten.

