Agawang weist neues Bauland am Ortsrand aus

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht gegeben, am östlichen Ortsrand von Agawang einen Bebauungsplan zur Ausweisung eines Mischgebiets aufzustellen.

Plus Der Gemeinderat will in Agawang die Ansiedlung und Erweiterung von Handwerksbetrieben, einer Lagerhalle und einem Wohnhaus am östlichen Ortsrand ermöglichen.

Von Siegfried P. Rupprecht

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht gegeben, am östlichen Ortsrand von Agawang einen Bebauungsplan zur Ausweisung eines Mischgebiets aufzustellen. Der Planungsauftrag wurde dem Ingenieurbüro Steinbacher-Consult in Neusäß erteilt. Im Parallelverfahren wird der bisherige Flächennutzungsplan angepasst. Das Areal dient der Ansiedlung und Erweiterung von Handwerksbetrieben, einer Lagerhalle und eines Wohnhauses. Hintergrund dieser Gebietsausweisung sei, dass die Gemeinde für den Ortsteil Agawang von ansässigen Gewerbetreibenden vermehrt Anfragen nach gewerblichen Flächen erhalten habe, so der Leiter des Bauamts, Karlheinz Lutz. Untersuchungen hätten ergeben, dass sich dafür am östlichen Ortsrand Agawangs geeignete Flächen befänden. Baugebiet östlich von Agawang umfasst 1,4 Hektar Die Planung sieht nun ein Mischgebiet vor. Dadurch sei es möglich, Gewerbe und Wohnungen in einen harmonischen und städtebaulich vertretbaren Zusammenhang zu bringen, erläuterte der Bauamtsleiter. Dementsprechend liege allerdings auch der Emissionswert deutlich höher als in einem reinen Wohnbaugebiet. Interesse bekundet hat ein Malerbetrieb. In der Lagerhalle sollen landwirtschaftliche Geräte untergebracht werden. Das Plangebiet umfasst eine Größe von rund 1,4 Hektar. Westlich grenzt ein bestehendes Dorfgebiet an. Im Süden erstreckt sich ein kleiner Ausläufer bestehender Wohnbebauung. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans im südlichen Teil als Grünlandstandort und im nördlichen als Ackerfläche dargestellt. Agawang stimmt für Satzung für das Entfernen von Hundekot Einstimmig votierte das Gremium auch für einen Antrag von Gemeinderätin Sabine Eder-Miller (Freie Wähler Bayern) auf Erlass einer Satzung für das Halten und Führen von Hunden. Die Verordnung soll unter anderem Regelungen zur Leinenpflicht sowie zum Verhalten von Hundehaltern und Entfernen von Hundekot beinhalten. Die Gemeinde hinkt hier etwas hinterher. Der Großteil der Kommunen im Landkreis Augsburg hat bereits eine derartige Satzung. Dazu gehören auch Fischach, Dinkelscherben, Diedorf, Zusmarshausen, Adelsried, Aystetten, Gersthofen, Neusäß, Welden und Schwabmünchen. Bei der Erstellung der Verordnung werden die Jagdpächter vor Ort miteinbezogen, machte Bürgermeister Andreas Weißenbrunner aufmerksam. Auch eine Reihe von Vereinszuschüssen stand auf der Tagesordnung. Unter anderem wurde den Jagdgenossenschaften Buch und Rommelsried für Wegebaumaßnahmen ein 30-prozentiger Zuschuss gewährt. Dieser solle ab 2022 allerdings nur noch 25 Prozent betragen, regte der Bürgermeister an. Lesen Sie dazu auch: Baugebiet „Wiesengrund“: Vorzeigeprojekt oder Experiment?

