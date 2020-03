vor 20 Min.

Aggressiver BMW-Fahrer auf der B300

Ein 28-Jähriger wird nicht nur ausgebremst

Ein aggressiver BMW-Fahrer hat am Dienstag einen 28-Jährigen auf der B300 drangsaliert. Der junge Mann war laut Polizei gegen 19.50 Uhr von Augsburg in Richtung Diedorf unterwegs. Auf Höhe der Vogelsangkreuzung drängte sich plötzlich der auf gleicher Höhe fahrender Unbekannte vor den Mitsubishi-Fahrer. Kurz darauf bremste der BMW-Fahrer seinen Hintermann am Ortseingang Diedorf ohne erkennbaren Grund so stark ab, dass der 28-Jährige in seinem Mitsubishi ebenfalls stark abbremsen musste und eine Kollision durch schnelles Ausweichen gerade noch verhindern konnte. Aufgrund einer roten Ampel mussten beide Beteiligte halten. Den Halt nutzte der BMW-Fahrer, sprang aus dem Wagen und riss die Fahrertür des Mitsubishi auf. Es folgte ein emotionaler Vortrag des BMW-Fahrers an den 28-Jährigen. Bei dem Fahrer des schwarzen BMW-X4 soll es sich um einen etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann mit grauen Haaren und normaler Statur handeln. Die Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr über die Halteradresse werden derzeit von der Polizei Gersthofen geführt. Weitere Hinweise von Zeugen dieses Vorfalls können telefonisch an die Polizei Gersthofen, 0821/323-1810 oder die Polizei Zusmarshausen, 08291/1890-0, gemeldet werden. (thia)

