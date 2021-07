Helfer aus dem Augsburger Land berichten aus dem Katastrophengebiet

Plus Dominic Münzl aus Fischach wird die Bilder aus Ahrweiler wohl nie vergessen. Auch der BRK-Kreisverband geht bis an "die Belastungsgrenze".

Alleine schon der Versuch, den BRK-Kreisverband telefonisch im Katastrophengebiet zu erreichen, lässt einen nicht unberührt. Nur verzerrte Wortfetzen sind zu hören. Der Lärm der Martinshörner, Baumaschinen und die knatternden Rotorblätter der Hubraubschrauber machen jede Verständigung unmöglich. Plötzlich gelingt es, Thomas Rittel an den Hörer zu bekommen. Doch der Zeitpunkt, um zu erfahren, wie es den 60 Einsatzkräften aus der Region geht, ist denkbar ungünstig. "Es ist gerade Essensausgabe", sagt der stellvertretende Fachbereichsleiter. Ob es möglich sei, später anzurufen. 200 Personen müssen jetzt verpflegt werden. Erst am Nachmittag gelingt ein kurzes Gespräch. Zehn Minuten hat Rittel Pause. Und es ist ihm anzuhören, wie gut ihm diese kleine Auszeit tut.