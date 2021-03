vor 17 Min.

Aktion in der Turnhalle: 42 Senioren in Emersacker gegen Corona geimpft

Ein mobiles Impfteam hat Senioren in der Turnhalle in Emersacker geimpft.

Plus Die Gemeinde hat ihre Senioren in der Schulturnhalle gegen das Coronavirus impfen lassen. Außerdem werden bald einige Straßen zur Tempo-30-Zone.

Von Simone Kuchenbaur

Die Gemeinde Emersacker hat die Möglichkeit in Anspruch genommen, über 80-jährige Senioren der Gemeinde in einer Vor-Ort-Impfaktion gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Gemeinde übernahm hierfür die Organisation für Anschreiben, Terminvergabe und Räumlichkeiten. 79 Personen wurden hierfür von der Gemeinde angeschrieben. Die Erstimpfung mit dem Impfstoff Biontech/Pfizer für 42 Personen, die das Angebot annahmen, fand am Donnerstag in der Schulturnhalle statt. Geimpft wurden die Senioren von einem mobilen Impfteam des Impfzentrums Gablingen. Bürgermeister Karl-Heinz Mengele lobte den guten Kontakt zu der zuständigen Mitarbeiterin im Landratsamt.

Tempo 30 in der Bergstraße

Mit Polizeibeamten wurden außerdem verschiedene Verkehrsbereiche in Emersacker vor Ort in Augenschein genommen. Der Vorschlag für die Kreuzung Sportplatzstraße/Flurstraße/Schäfflerweg lautet, dass dort testweise Markierungen und ein Verkehrszeichen, das auf eine gefährliche Kreuzung hinweist, angebracht werden. Die Einrichtung einer Tempo-30-Zone in der Bergstraße erschien unproblematisch. Der Kirchberg soll zur Sackgasse werden. Das Anlieger-Schild an der Friedhofsmauer soll entfernt werden und der Weg nur noch für Radfahrer und Fußgänger nutzbar sein. An den Straßen Kapellenweg sowie Am Weiherbach sahen die Polizeibeamten keinen Handlungsbedarf für Tempo-30-Zonen.

In der Schmiedgasse sei die Ausweisung einer Tempo-30-Zone schwierig, da dafür keine Rechtsgrundlage bestehe und es auch zu keiner Unfallhäufung komme, wie es hieß. Eine Fußwegmarkierung könnte dazu führen, dass bei einseitig parkenden Fahrzeugen schneller gefahren werde. Es soll hier noch ein Vor-Ort-Termin mit einem Mitarbeiter des Landratsamtes stattfinden.

Nahverkehr, Mansardengebäude und Regionalbudget

Nahverkehr: Am Projekt „On-Demand-Verkehr für die Region Holzwinkel, Altenmünster, Zusmarshausen und Horgau“ beteiligt sich die Gemeinde Emersacker anteilig an den ungedeckten Kosten.

Mansardengebäude: In Kürze soll die Installation von Elektro-, Sanitäranlagen und Heizung erfolgen. Bürgermeister Karl-Heinz Mengele teilte mit, dass derzeit die Planung für die Küche im Erdgeschoss vorangetrieben werde. Die Ausschreibung für die Innenputzarbeiten sowie die weiteren Schreinerarbeiten, zum Beispiel für die Türen an die Firmen, sind vor einigen Tagen ausgegeben worden.

Laugnaschleife: Ende Februar haben laut Mengele die Arbeiten an der Laugnaschleife, kurz vor der neuen Kläranlage, begonnen. Nach den Baggerarbeiten wird die ausführende Firma nun an den Böschungen arbeiten, Flussbausteine und Gitter einarbeiten. Auch die linke Böschungsseite soll wiederhergestellt werden. Das anfallende Material wird teilweise in der Nähe der Kläranlage wieder eingebaut. Auf den Flächen soll am Schluss Gras ausgesät werden.

Buswendeplatz: Bürgermeister Mengele erreichte ein Antrag, dass durch das neue Mischgebiet Nord III und den dort entstandenen Wendeplatz das Wenden der Linienbusse an dieser Stelle möglich sei. Derzeit wenden die Busse in der Schmiedgasse. Bei einigen Busverbindungen könnte so zusätzlich die Bushaltestelle „Sportplatzstraße“ angefahren werden. Mengele erklärte, er habe einen dementsprechenden Antrag beim AVV eingereicht.

Regionalbudget für Kleinprojekte: Bürgermeister Mengele hat beim Regionalbudget zwei Projekte eingereicht. Zum einen eine Naturforscherhütte für das Kinderhaus St. Martin Emersacker und des Weiteren für Infotafeln für die historischen und sakralen Gebäude in Emersacker.

