18.07.2019

Alarm an der Pestalozzischule

Polizei führte Jugendlichen ab

Großer Polizeialarm gestern Abend an der Pestalozzi-Grundschule in Gersthofen: Mit mehreren Streifenfahrzeugen rückte die Polizei am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr zur Pestalozzischule in Gersthofen aus. Was genau passiert ist, war bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch unklar. Die Polizei wollte sich zum Sachverhalt zunächst noch nicht äußern. Sie versicherte aber: Menschen seien nicht in Gefahr gewesen.

Beobachter berichten, dass es eine Festnahme gegeben habe. Ein Beamter führte einen Jugendlichen in Handschellen – die Hände auf den Rücken – durch die Schulstraße zu Fuß zur nahe gelegenen Polizeiinspektion ab. Weitere Beamten durchkämmten das Umfeld der Schule. Der Alarm hatte zahlreiche Menschen angelockt. (cf, mells)

