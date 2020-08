00:32 Uhr

Alexandra Sohr führt Kita

Führungswechsel in der Willishauser Tagesstätte

Die katholische Kindertagesstätte St. Martinus in Willishausen bekommt mit Alexandra Sohr eine neue Leitung.

Die ausgebildete Erzieherin hat bereits erste Erfahrungen im Anschluss ihrer Ausbildung im Bereich der Gruppenleitungsposition der Stadt Augsburg in der Krippenpädagogik gesammelt. Im Anschluss arbeitete sie als mobile Reserve beim Kita-Zentrum St. Simpert und konnte so im Augsburger Land bereits in einigen Kindergärten Erfahrung sammeln. Seit März 2019 absolviert die 27- Jährige eine Weiterbildung zur Fachwirtin im Erziehungswesen, um sich auf die Kita-Leitungsfunktion vorzubereiten, welche sie von Irmgard Haag nun übernimmt. Der Dialog mit Eltern und Mitarbeiterinnen sowie die Mitarbeit in den Gruppen und die Nähe zu den Kindern ist Alexandra Sohr sehr wichtig. So sei es möglich, die pädagogischen Konzepte den Gegebenheiten entsprechend anzupassen.

Eine besondere Aufgabe wird der Biburgerin noch bevorstehen. Im Frühjahr des kommenden Jahres sollen die Gruppen aus den zwei Standorten im Bürgerhaus Willishausen und dem Zwischenquartier in den Modulen in Oggenhof in den Neubau umziehen. Hierzu steht noch die Detailplanung der Ausstattung sowie die des Umzugs an. Der derzeitige Standort Willishausen wird weiterhin für eine Außengruppe benötigt und somit saniert. (andi)

Themen folgen