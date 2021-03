11:09 Uhr

Alkohol am Steuer: Autofahrer aus Horgau muss den Schein abgeben

Bei einer Kontrolle in Horgau stellten die Beamten auffälligen Alkoholgeruch im Wagen eines Mannes fest. Er muss nun seinen Führerschein abgeben.

Weil er mit 0,84 Promille am Steuer erwischt wurde, muss ein 65-Jähriger seinen Führerschein abgeben. Am Freitag gegen 21.40 Uhr wurde er in Horgau, Greuter Straße, kontrolliert. Laut Polizei roch der Fahrer auffällig nach Alkohol. Den Mann erwarten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Fahrverbot von einem Monat. (kinp)

Themen folgen