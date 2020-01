vor 41 Min.

Alkoholisierter 16-Jähriger stiehlt ein Verkehrszeichen

Der Polizei in Gersthofen fällt am Freitagabend in der Brahmstraße ein Jugendlicher auf, der ein Schild trägt. Er hat sich einfach an einer Baustelle bedient.

Mit einem Verkehrszeichen im Arm ist ein 16-Jähriger am Freitag durch Gersthofen spaziert. Einer Streife der Polizeiinspektion Gersthofen fiel gegen 21 Uhr der junge Mann auf, da er mit Schild im Arm in der Brahmstraße unterwegs war.

Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der alkoholisierte Jugendliche das Verkehrszeichen von einer nahe gelegenen Baustelle entwendet hatte. Der junge Mann musste laut Polizei das Verkehrszeichen zurücktragen und seine Eltern wurden verständigt. (thia)

