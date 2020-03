23:14 Uhr

Alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Altenmünster: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Altenmünster finden Sie nach der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in diesem Artikel.

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

In Altenmünster im Kreis Augsburg werden die Menschen bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern einen neuen Bürgermeister und den Gemeinderat bestimmen. Das Datum ist der 15. März. Die Ergebnisse sollen noch am Abend feststehen. Sie finden die Wahlergebnisse dann in diesem Artikel.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Altenmünster: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

8 bis 18 Uhr - das sind die Öffnungszeiten der Wahllokale am 15. März 2020. Danach werden sofort die Stimmen ausgezählt. Wenn die Wahlergebnisse ermittelt sind, finden Sie diese hier:

Der bisherige Bürgermeister Bernhard Walter ( SPD / Unabhängige Wähler) hat sich nicht noch einmal zur Wahl gestellt. Stattdessen treten zwei andere Kandidaten gegeneinander an: Die Unabhängigen Wähler gehen mit Florian Mair ins Rennen, die Freien Wähler mit Ulrich Müller.

Der Gemeinderat von Altenmünster umfasst 16 Sitze. So viele Kandidaten werden bei der Kommunalwahl 2020 also in dieses Gremium gewählt.

Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl: Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in Altenmünster

Seit 2002 war Bernhard Walter der Bürgermeister von Altenmünster und wurde somit auch bei der vergangenen Kommunalwahl bestätigt. Das waren die Ergebnisse der Gemeinderatswahl im Jahr 2014:

SPD / Unabhängige Wähler: 7 Sitze

/ Unabhängige Wähler: 7 Sitze CSU / Unabhängige Bürger: 5 Sitze

/ Unabhängige Bürger: 5 Sitze Freie Wähler : 4 Sitze

