Alle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Biberbach: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Am 15. März findet in Biberbach die Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl statt. Die Ergebnisse finden Sie nach der Kommunalwahl 2020 hier.

Wie fallen in Biberbach die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 aus? Die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl finden Sie ab dem 15. März hier.

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

In Biberbach im Landkreis Augsburg bedeutet die Kommunalwahl 2020 in Bayern, dass am 15. März der Bürgermeister und der Gemeinderat gewählt werden. Die Wahlergebnisse sollen noch am Abend veröffentlicht werden. Sie finden die Ergebnisse dann hier in diesem Artikel.

Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 in Biberbach: Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl

Die Auszählung der Stimmen beginnt sofort nach der Kommunalwahl in Bayern - also ab 18 Uhr, da um diese Uhrzeit die Wahllokale schließen. Wenn die Wahlergebnisse vorliegen, bekommen Sie diese dann hier:

Wenn bei der Bürgermeister-Wahl keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, müssen die beiden mit den besten Ergebnissen am 29. März in die Stichwahl.

Wolfgang Jarasch möchte nach 2018 und 2014 noch einmal zum Bürgermeister gewählt werden. Aber auch zwei weitere Kandidaten treten an. Hier geben wir einen Überblick:

Wolfgang Jarasch ( Freie Wähler )

( ) Martin Wörle (Bibertalliste)

(Bibertalliste) Johanna Maria Quis (Unabhängigen Frauenliste Biberbach )

Wie viele Gemeinderäte es gibt, hängt von der Einwohnerzahl einer Kommune ab. In Biberbach mit mehr als 3000 Einwohnern umfasst das Gremium 16 Sitze. So viele Kandidaten werden also in den Gemeinderat gewählt.

Biberbach - Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl: Ergebnis der Gemeinderatswahl

Bei der vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2014 wurde Wolfgang Jarasch wieder zum Bürgermeister gewählt. Das waren die Ergebnisse der Gemeinderatswahl:

Freie Wählervereinigung: 5 Sitze

CSU : 4 Sitze

: 4 Sitze Bibertalliste: 2 Sitze

SPD : 2 Sitze

: 2 Sitze Unabhängige Frauenliste: 2 Sitze

Junge Liste: 1 Sitz

