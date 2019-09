vor 54 Min.

Alles ist bio beim Ökomarkt

Wie im vergangenen Jahr gibt es beim Ökomarkt heimisches Gemüse in Bio-qualität.

Ortsgruppe des Bund Naturschutz ist Veranstalter. Dazu Ausstellung im Rathaus

Heimisches Gemüse, Bio-bier, Olivenöl: All das gibt es beim Ökomarkt, den die Ortsgruppe Meitingen des Bund Naturschutz wieder am Sonntag, 22. September, in Meitingen veranstaltet. Die Naturschützer richten den Markt zum 25. Mal aus.

Bereits im Vorfeld des Markts wurde im Meitinger Rathaus eine Wanderausstellung des Bayerischen Landesamts für Umwelt eröffnet, die unter dem aktuellen Motto „Klima Faktor Mensch“ steht, informiert Gudrun Schmidbaur, Vorsitzende der Meitinger Naturschützer. Sie kann während der Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden.

Der Ökomarkt spielt sich dann am Sonntag, 22. September, auf dem Rathausplatz und Marktplatz als Ausstellungs- und Verkaufsmarkt von 10 Uhr bis 18 Uhr ab. Das Angebot reicht dabei von Naturkostwaren über Eine-Welt-Waren bis hin zu sanfter Kosmetik, Alpaka-Produkten, Vogelnistkästen, Kunsthandwerk und Informationen zu Solarstrom und „plastikfrei leben“. Für das leibliche Wohl der Besucher ist mit Biobratwürsten, vegetarischen und veganen Speisen, mit Kaffee und Kuchen sowie mit Biogetränken gesorgt. Am Stand des Bund Naturschutz können die Marktbesucher an einem Natur-quiz teilnehmen. Zur Eröffnung des Marktes um 10 Uhr spielt das Meitinger Jugendblasorchester unter Leitung von Walter Möckl.

Für die kleinen Gäste gibt es um 14 Uhr wieder einen Luftballonwettbewerb. Das Moussong-Theater führt um 15 Uhr das Stück „Die Geschichte von der kaputten Uhr“ auf.

Zur musikalischen Umrahmung spielen ab 14 Uhr The villageboyz aus Westendorf Folk. (peh)

