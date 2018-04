vor 34 Min.

Alles ist nur weibliche Fassade

Ausstellung Ingrid Olga Fischer widmet sich in ihrer aktuellen Werkauswahl im Gersthofer Rathausfoyer dem „Schön sein wollen. Dabei ist sie durchaus mit ironischem Augenzwinkern am künstlerischen Werk.

Von Gerald Lindner

Gersthofen Was macht Frau nicht alles, um sich attraktiv zu finden und auch auf Männer anziehend zu wirken? Dieser Frage geht die aktuelle Kunstausstellung des Kulturkreises im Gersthofer Rathaus noch bis zum 7. Juni nach. Ingrid Olga Fischer hat sich dafür dem Thema „Schön sein wollen gewidmet“.

Dabei zeigt sich die Künstlerin vielseitig, von Acrylbildern über Metalldraht-Objekte bis hin zu Collagen reicht die Bandbreite ihrer Exponate. Sie kann dabei aus dem Vollen schöpfen, denn sie hat zunächst von 1972 bis 1976 Modegrafik in München studiert, von 1990 bis 1996 Malerei, ebenfalls in München. 2012 widmete sich Ingrid Olga Fischer dem Thema Plastik und Zeichnung und zudem seit 2008 verschiedenen Druckgrafiktechniken.

Motiv Stöckelschuhe

Das Drahtobjekt „Les chaussures“ präsentiert überdimensionierte Stöckelschuhe. Dieses Motiv greift sie in der Collage „Shoes“ wieder auf. Hier überlagern sich die Schuhe.

Ingrid Olga Fischers Gemälde wiederum bestechen durch kräftige Farbsprache und starke Linienführung. Eine attraktive Frau blickt den Betrachter an, ein Eichhörnchen spitzt aus ihren Haaren hervor und verleiht ihr etwas geheimnisvolles. Die Collage „Passion“ stellt eine Korsage dar, die sehr weibliche Formen aufweist. Ein „Stylish girl“ ist eine Frau in knapper Lederkorsage. Mit „Esprit“ zeigt sich stolz einer Frau im Hintergrund einer Collage.

Auch Kleopatra wird in Gersthofen zum Thema

Das Spiel mit Schönheitsidealen lässt die Künstlerin nicht auf Kleopatra verzichten. Wieder ist in der gleichnamigen Collage ein Frauenkopf zu sehen, dem ein Zeitungsausriss mit deinem Foto der Schauspielerin Elizabeth Taylor in der Rolle der ägyptischen Königin gegenüber gestellt wird. Hochironisch ist eine „City bag“. Diese überdimensionierte Handtasche aus Draht wird durch Kabelbinder „geschützt“, an denen sich ein Dieb, aber auch die Benutzerin stechen kann – wer schön sein will, muss halt leiden.

Hinter allem steht auch der Wunsch der Frauen, wahrgenommen zu werden. Das demonstriert Ingrid Olga Fischer sogar direkt in dem großformatigen Acrylgemälde „Bin ich laut, groß und einnehmend genug“. Gestellt wird diese Frage von einer Frau mit blauen Haaren.

Klassische Aktmotive variiert die Künstlerin bei ihrer „Diana“, einem weiblichen Rückenakt. Die Schönheit ist dabei an eine Stange gelehnt. „La femme“ ist die Collage eines stilisierten Akts. Ein Beispiel aus ihrer „Lipstick“-Serie bringt verschiedene Lippenstift-Farbtöne gleichsam als Warenproben zusammen – und erinnert an die Farbenbücher, die beim Malern zum Aussuchen von Wand- oder Fassadenfarben verwendet werden. Schließlich wird ja, offenbart die Malerin, beim Schminken auch eine Fassade gestaltet. Doch wie’s dahinter aussieht, geht niemand was an.

Öffnungszeiten bis zum Donnerstag, 7. Juni, jeweils Montag von 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr, Dienstag und Freitag 8 bis 12 Uhr, Mittwoch 8 bis 13 Uhr sowie Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr im Foyer des Rathauses Gersthofen.

Themen Folgen