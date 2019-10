00:33 Uhr

Allgäudialekt trifft südlichen Reggae

Auf ihrer „BergLeit“-Tour kommen die Musiker der Allgäuer Gruppe Losamol auch in die Stadthalle Neusäß.

Die Gruppe Losamol präsentiert „BergLeit“ in der Stadthalle Neusäß

Elf Musiker aus dem Allgäu kombinieren Dialekt und gepflegten südländischen Reggae. Dass dies funktioniert, bewies die Gruppe Losamol bereits zum Auftakt des Neusässer Stadtfestes. Auf ihrer „BergLeit“-Tour machen die Musiker auch in der Stadthalle Neusäß Station. Für das Konzert am Freitag, 25. Oktober, ab 20 Uhr verlosen wir fünfmal zwei Freikarten.

Losamol präsentiert dabei bereits ihr fünftes Album. Wie rasch die explosive Mischung Allgäu-Reggae zündet, spürten zahllose Besucher aus Nah und Fern am eigenen Körper. Dass viele aus dem Publikum auf den Bänken, ja sogar auf den Tischen ausgelassen mit der Band tanzten, gab es bisher noch nie beim Stadtfest. Um die Begeisterung der Fans nicht auszubremsen, gibt es, wie in den meisten Hallen, vorne Platz zum Tanzen und hinten zum Sitzen, je nach Gusto.

Für das Konzert „BergLeit“ der Gruppe Losamol am Freitag, 25. Oktober, ab 20 Uhr in der Stadthalle Neusäß verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Mittwoch, 23. Oktober, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und schreibt uns, mit dem wievielten Album die Musiker derzeit unterwegs sind.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

zum Preis von 18/20 Euro gibt’s an der Theaterkasse der Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 28, sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

