Allmannshofen

vor 52 Min.

Allmannshofen: Großer Streit im kleinen Dorf

Plus Bauvorhaben am Kirchsteig bringen Anwohner in Rage. Dementsprechend geht es bei einer Sondersitzung des Gemeinderates zur Sache.

Von Steffi Brand

Bürgermeister Markus Stettberger hat gut daran getan, die außerordentliche Gemeinderatssitzung am Montagabend in die Kirchberghalle von Allmannshofen zu verlegen. Knapp 30 Besucher waren gekommen – allerdings nicht in erster Linie, um den Beratungen über die Kindergartenerweiterung zu lauschen, sondern um ihrem Ärger zur Bebauung am Kirchsteig Luft zu machen. (wir berichteten).

