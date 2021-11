Allmannshofen

Interview mit Impfkritiker Stettberger sorgt für kontroverse Reaktionen

Allmannshofens Bürgermeister Markus Stettberger will sich bislang nicht gegen Corona impfen lassen. Darüber sprach er im Interview mit unserer Redaktion, das zu einer Menge an Reaktionen führte.

Plus Allmanshofens Bürgermeister Markus Stettberger will sich bislang nicht gegen Corona impfen lassen. Warum, erklärte er in einem Interview, über das nun kontrovers diskutiert wird.

Von Philipp Kinne

Allmannshofens Bürgermeister Markus Stettberger möchte sich bislang nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Über seine Beweggründe sprach er mit unserer Redaktion. Stettberger sprach darin auch von einer Spaltung der Gesellschaft durch die Impfung. Unter unseren Leserinnen und Lesern wird das Interview seit Erscheinen äußerst kontrovers diskutiert. Auch den 49-Jährigen Allmannshofer erreichen seither etliche Nachrichten und Anrufe. Die einen bestärken ihn in seiner Meinung, die anderen kritisieren seine Haltung deutlich.

