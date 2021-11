Meitinger Schüler packen beim Ringeisen-Werk in Holzen mit an

Plus Pflasterstein statt Schulheft: Warum sich zwei Jugendliche aus der Meitinger Mittelschule auf ihren Einsatz bei der Naturwerkstatt-Gruppe so freuen.

Oliver und Gerry bekommen in dieser Woche Unterstützung. Die zwei Männer arbeiten in der Naturwerkstatt-Gruppe des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) und kümmern sich täglich um die Tiere, die nahe der DRW-Förderstätte und Kloster Holzen ihren Stall haben. Auch im Landschaftsbau und als Gärtner sind sie tätig. Für das Projekt, das nun ansteht, hat Bernhard Christi, der für die DRW-Werkstatt und -Förderstätte verantwortlich zeichnet, Unterstützung angeheuert. Diego, Lukas und Cedric sind drei der fleißigen Helfer, die angerückt sind, um den Vorplatz des Tierstalls zu pflastern. Die Neuntklässler besuchen derzeit die Praxisklasse der Mittelschule Meitingen und freuen sich auf den Einsatz fernab von Schulheften und Klassenzimmer.