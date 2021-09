Stöberlmärktle: Allmanshofen wird wieder zum Flohmarkt

Zum zweiten Mal findet in Allmannshofen am Sonntag das Stöberlmärktle statt. Was auf diesem besonderen Flohmarkt alles geboten ist.

Im vergangenen Jahr fand das Stöbermärktle in Allmannshofen noch unter dem Motto „Ein Dorf mistet aus“ statt. Genau ein Jahr später, am kommenden Sonntag, den 3. Oktober, von 11 bis 17 Uhr, verwandelt sich der Ort nun erneut in einen großen Flohmarkt. Nachdem die Erstauflage gut geglückt ist und nicht nur Kellerschätze, Dachbodenfunde und Garagenraritäten neue Besitzerinnen und Besitzer bekamen, sondern auch alle Beteiligten mächtig Spaß hatten, geht das Stöberlmärktle nun in die zweite Runde. Wer am Sonntag einen Spaziergang plant, kann durch den ganzen Ort ziehen, um zu stöbern und um Schnäppchen zu machen.

In diesen Straßen findet der Flohmarkt statt

Im Wohngebiet Am Kirchsteig sowie in der Haupt-, Siedlungs- und Waldstraße wird einiges geboten sein. Dort und in einigen anderen Straßen sind bereits Flohmarktstände angekündigt, an denen es Dinge rund um Haus und Garten, Spielsachen, Kleidung, Fahrräder, Fahrzeuge, Bücher, Filme und Antiquitäten geben soll. Den entsprechenden Plan gibt es auf der Internet-Seite der Gemeinde Allmannshofen sowie in der Gemeinde-App.

Darüber hinaus können alle Bürger und Bürgerinnen des Ortes sich spontan dazu entscheiden, einen Stand vor der Haustür zu eröffnen. Ein Spaziergang durch den Ort lohnt sich also in jedem Fall und wird – ganz wie im Vorjahr – sicherlich auch deswegen besonders viel Spaß bereiten, weil der Plausch hier und da natürlich auch nicht zu kurz kommt.