vor 48 Min.

Alphorn und Orgel

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs. Hier ein paar davon:

Die Geschichte „Zilly macht Ferien“ wird am Dienstag, 23. Juli, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Kinder ab vier Jahren können ohne Anmeldung teilnehmen. Dies ist die letzte Vorlesestunde vor der Sommerpause.

James Amorado spielt beim Tanztee auf am Donnerstag, 25. Juli, von 14 bis 17 Uhr in der Albaretto-Hotelresidenz, Luther-King-Straße 4a, im Restaurant in Haus 1.

In der Reihe „Sommernachtskonzerte“ spielen Gabriel Sieber (Alphorn) und Wolfgang Sieber (Orgel) am Freitag, 26. Juli, um 20.30 Uhr in der Kirche St. Thaddäus, Ulmer Straße 63.

Kriminalhauptkommissar Klaus Kratzer hält einen Vortrag zum Thema „Zivilcourage“ am Mittwoch, 24. Juli, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91.

Olivia Kunert (Trompete) und Simon Holzwarth (Orgel) machen den Auftakt zum Orgelsommer in der Kirche Herz Jesu, Franz-Kobinger-Straße 2, am Sonntag, 28. Juli, um 11.30 Uhr. Insgesamt sechs Konzerte finden statt. (mus)

Themen Folgen