vor 40 Min.

Als Peter Panter Berlin aufmischte

Das Berlin der 1920er war ein Schmelztiegel der Kunst und der verruchten Welt. An diese Zeit erinnert Jo van Nelsen mit seiner Grammophon-Lesung.

Jo van Nelsen befasst sich im Gersthofer Ballonmuseum mit Kurt Tucholsky

Es war ein Schmelztiegel der Kunst und der verruchten Welt – das Berlin der Zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts. An diese Zeit erinnert Jo van Nelsen mit seiner Grammophon-Lesung „Ein Panter in Berlin – Kurt Tucholsky und der Sound der Zwanziger Jahre“. Diese Veranstaltung der Stadtbibliothek Gersthofen beginnt am morgigen Freitag, 12. Juli, um 19.30 Uhr im Ballonmuseum.

Kurt Tucholsky, einer der bedeutendsten deutschen Satiriker und Journalisten des 20. Jahrhunderts, hatte eine große Liebe: sein Grammophon!

Diese Liebe teilt er mit dem Frankfurter Kabarettisten und Schellackplatten-Sammler Jo van Nelsen, der an diesem Abend dem Sound der Zwanziger Jahre nachlauscht in Tucholskys Texten und Liedern, untermalt von bewegten Bildern aus bewegter Zeit.

Es ist ein unterhaltsamer Ausflug in pompöse Tanzsäle und verruchte Flüsterkneipen, wo erste Erotikfilme gezeigt wurden und „Flappers“ sich mit „Eintänzern“ vergnügten und ihren „Daddys“ gehörige Lügen auftischten. Beobachtet und kommentiert von einem der schärfsten Zeitzeugen, dessen Texte noch immer unglaublich aktuell sind.

Vor allem Tucholskys amüsante Schallplatten- und Künstlerkritiken stehen im Mittelpunkt dieses Programms. Jo van Nelsen wird die längst verklungenen Stimmen dieser Künstler – wie Claire Waldoff, Jack Smith und Richard Tauber – direkt vom Grammophon erklingen lassen und viel Spannendes über ihr Leben berichten.

Und natürlich wird er auch selbst den witzigen Chansons Tucholskys seine eigene Stimme leihen, die der Satiriker damals unter dem Pseudonym Peter Panter für die Berliner Kabaretts der Zwanziger Jahre schrieb.

Der Eintritt beträgt 14,50 Euro, ermäßigt 9,50. (lig)

Themen Folgen