Als an der Schmutter noch die Mühlen klapperten

Die alte Sägewerks-Mühle auf dem Spitzer-Areal in Hammel ist in diesem Jahr erstmals beim internationalen Mühlentag zu besichtigen – wenn auch nur von außen. Der Ortsgeschichtliche Arbeitskreis Ottmarshausen-Hammel hat Fakten über die Historie der Mühle zusammengetragen.

Hainhofen, Westheim, Ottmarshausen oder Hammel - es gab sie überall. Zum Mühlentag können zwei nun besichtigt werden.

Von Jana Tallevi

Wo ein Fluss ist, da waren früher Mühlen nicht weit. So war das auch in Neusäß. Viele sind mit der Zeit verschwunden, so wie die alte Anlage in Westheim. Andere gibt es noch, darunter die Mühlen in Hainhofen, Ottmarshausen und Hammel. Die beiden letztgenannten können nun erstmals im Rahmen des internationalen Mühlentags, der jedes Jahr am Pfingstmontag stattfindet, zumindest von außen besichtigt werden.

Aktiv geworden ist hier der Ortsgeschichtliche Arbeitskreis der beiden Stadtteile. Immer wieder ist er in den vergangenen Jahren im Rahmen seiner Recherchen auf die beiden Mühlen gestoßen: Ob bei einer Ausstellung mit alten Fotos oder einem Rundgang mit Blick auf alte Handwerkshäuser, immer wieder standen auch die Mühlen im Blickpunkt. Die Erkenntnisse sollen nun beim Mühlentag berichtet werden.

Holz aufgekauft, gesägt und weiterverkauft

Die Ottmarshauser Mühle soll bereits um 1600 aus einer Mahlmühle und einer Einblattsäge bestanden haben. Im Verlauf der Jahrhunderte brannte die jeweilige Mühle immer wieder ab, die Sägemühle das letzte Mal 1941.Diese Sägerei war ein Betriebsteil der früheren Firma Hauser. Aus den Westlichen Wäldern wurde Holz aufgekauft, gesägt und weiterverkauft. Private Waldbesitzer konnten Holz in Lohnarbeit sägen lassen.

So manches Ottmarshauser Haus wurde mit dort gesägtem Holz gebaut, hat der Arbeitskreis herausgefunden. Auf dem heute als Schmutterinsel bekannten Gelände lag der Holzplatz der Firma Hauser. Dort wurde das Rundholz und die bereits gesägten Bretter und Balken zum Trocknen aufgestapelt.

Auch Schokolade und Zuckerwaren wurden hergestellt

Die Firma Hauser war zugleich der bedeutendste Gewerbebetrieb in Ottmarshausen mit zeitweise bis zu 100 Mitarbeitern. Nicht nur die Mühle war in Betrieb, zeitweise wurden auch Schokolade und Zuckerwaren hergestellt, hatte der Ortsgeschichtliche Arbeitskreis bereits vor einigen Jahren mitgeteilt. Ein wichtiger Produktionszweig war zudem die Herstellung von Lab aus Kalbsmägen für die Produktion von Käse. Heute ist auf dem ehemaligen Hauser-Gelände ein Handwerkerhof mit neun Betrieben entstanden.

Das Sägewerk in Hammel ist von der Firma Spitzer aus Oberhausen gegründet worden. Diese verarbeitete das dort gesägte Holz zu Fenstern und Türen. Auch heute ist auf dem Gelände noch ein Schreinereibetrieb zu finden. Im Gebäude der ehemaligen Säge, in der das Gatter lief, wird jetzt Strom aus der Wasserkraft der Schmutter gewonnen, berichtet der Arbeitskreis. Im Moment ist das Spitzer-Gelände im Rahmen der Neuordnung des Flächennutzungsplans in Neusäß im Gespräch. Auf einem Teil des Areals soll die Möglichkeit entstehen, Wohnungen zu bauen – was aber nicht allen Stadträten gefällt.

Stege und Stufen führten ins Wasser

Nichts mehr übrig ist übrigens von der Mühle in Westheim, die auf Höhe des heutigen Hotels Schmutterhaus lag. Zu Beginn und bis zu Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde jedoch das damals im Mühlenbereich abgeflachte Ufer der Schmutter noch zum Baden genutzt. Daran hatte vor einigen Jahren der Westheimer Chronist Gustav Guisez noch erinnert, der das Bad in seiner Jugend oft besuchte: „Das Wasser in der Schmutter war weit milder als der eiskalte, ungestüme Lech“, erinnert er sich. Das war noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Stege und Stufen führten ins Wasser, an Land gab es Kabinen. An Gartentischen aßen die Besucher Rettich, Brot und Wurst und tranken dazu freilich Bier. Besonders erinnert sich Guisez an die Stille und Ruhe über den weitläufigen Anlagen – allerdings auch an die vielen Bremsen, weshalb böse Zungen das Bad auch schon mal „Bremsenbad“ nannten.

Anfahrt Die Gebäude der Sägemühle in Ottmarshausen (Fabrikstraße 1) und die der Sägemühle in Hammel. (Hammeler Straße 2) können nun am Mühlentag, Pfingstmontag, 10. Juni, zwischen 15 und 17 Uhr von außen besichtigt werden. Mitglieder des Ortsgeschichtlichen Arbeitskreises Ottmarshausen-Hammel erläutern die Geschichte der Mühlen, die frühere wirtschaftliche Bedeutung für den Ort und die heute sichtbaren Gebäuden. Eine Ankunft per Rad oder zu Fuß ist ratsam, es gibt nur wenige Parkplätze in der Umgebung.

