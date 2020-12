11:45 Uhr

Als gestohlen gemeldeter Mercedes in Gersthofen wurde doch nur abgeschleppt

Am Sonntag meldet die Polizei einen Autodiebstahl in Gersthofen. Jetzt stellt sich heraus: Der Mercedes wurde nicht gestohlen, sondern abgeschleppt.

Noch am Sonntag meldete die Polizei einen teuren Diebstahl in Gersthofen. Ein silberner Mercedes soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Gersthofer Millöckerstraße gestohlen worden sein. Der Mercedes habe einen Wert von rund 10.000 Euro. Die Polizei suchte Zeugen. Doch jetzt stellt sich heraus, dass der Wagen offenbar nur abgeschleppt wurde. "Es liegt kein Diebstahl vor", stellt die Polizei Gersthofen klar. (kinp)

