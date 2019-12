vor 3 Min.

Als in Ottmarshausen die Kirche gesprengt wurde

Ein spektakuläres Foto: Das Novemberblatt des Kalenders zeigt die Sprengung der baufälligen Kirche St. Vitus in Ottmarshausen.

Es gibt in Ottmarshausen wieder einen Kalender, der ein Stück Heimatgeschichte ist. Doch nach 13 Jahren ist es der letzte Kalender, der veröffentlicht wird.

Der neue Kalender des Ortsgeschichtlichen Arbeitskreises Ottmarshausen-Hammel zeigt Fotos von dörflichen Ereignissen und prägnanten Personen. Es wird der letzte dieser Art sein, kündigt Anita Christl vom Arbeitskreis an. Leider fehle für weitere Exemplare in den kommenden Jahren inzwischen der Nachschub an Fotos.

Der neue Kalender zeigt wieder ein Stück Heimatgeschichte: Besonders ins dörfliche Gedächtnis hat sich das Hochwasser des Jahres 2005 eingegraben. Ottmarshausen war schon immer vom Hochwasser der Schmutter heimgesucht worden. Im Jahr 2005 hieß es wieder „Land unter“. Die Ortseinfahrt und die Straße nach Hainhofen waren unpassierbar, wovon ein Foto zeugt.

Der Turm der Kirche versinkt in einer gewaltigen Staubwolke

Ein weiteres Ereignis, wenn auch ganz anderer Art, war die Sprengung der alten St.-Vitus-Kirche im Jahr 1970. Das November-Kalenderblatt zeigt, wie der Turm der Kirche in einer gewaltigen Staubwolke versinkt. Ein beeindruckenes Foto. Die Kirche war damals als baufällig eingestuft worden. Heute ist der Platz eine kleine Grünanlage, gestaltet mit einem Brunnen von Urban Ehm und einem sitzenden Bergmann von Fritz Kölle.

Der Bildkalender ist der letzte von 13 Ausgaben. Dem Ortsgeschichtlichen Arbeitskreis fehlen weitere für einen Kalender verwertbare Fotos. Die aktuelle Ausgabe kann zum unveränderten Preis von 12,50 Euro erworben werden bei Goldschmiede Merlin (Holzbachstr. 18), Friseurin Trautwein (Gerstenstr. 25) und Familie Obeth (Holzbachstr. 10, Tel. 0821/48 22 84. Bestellungen sind auch über die Homepage des Arbeitskreises www.ottmarshausen-hammel.de möglich. (AL)