vor 38 Min.

Altbürgermeister feiert seinen 95.

Sebastian Niederhofer war der letzte Gemeindechef von Eppishofen

Ein rüstiger 95-Jähriger ist er: Das war die Wahrnehmung der Gratulanten beim Geburtstag des Altbürgermeisters von Eppishofen, Sebastian Niederhofer. 1966 wurde der in Eppishofen geborene, selbstständige Schneidermeister in den Gemeinderat gewählt und bereits zwei Jahre später übernahm er nach einem Unglücksfall des Amtsinhabers das Bürgermeisteramt, das er dann bis zur Kommunalreform von 1978 ausübte. Wichtige Themen waren in dieser Zeit die Flurbereinigung, die Schaffung von Baugebieten und dann eben der Zusammenschluss mit den neun Orten der Einheitsgemeinde Altenmünster.

Niederhofer übernahm dann zunächst in Teilzeit und nach der Aufgabe seiner selbstständigen Tätigkeit ab 1986 in Vollzeit die Aufgaben von Standesamt, Rentenberatung und anderem in der neuen Verwaltung. 1992 verabschiedete er sich in den Ruhestand. Die Liste seiner Ehrenämter ist lang: Kirchenverwalter, Feuerwehrvorstand und Vorstand der Nutzungsrechtler waren Funktionen, die er über Jahrzehnte hinweg engagiert und mit viel Erfolg wahrnahm.

Seine Frau Maria, die er 1949 geheiratet hatte, war schon 1982 verstorben. Zum freudigen Anlass waren dann vier Generationen zu Besuch: Tochter Claudia mit ihrem Ehemann Franz, die beiden Enkel Corina und Dominik und die zehn Monate alte Urenkelin Emilia, die für Unterhaltung sorgte.

Unter den Gratulanten waren Dekan Thomas Pfefferer, stellvertretender Landrat Heinz Liebert und Bürgermeister Bernhard Walter. Auch die Vereine des Ortes machten ihre Aufwartung. Die Musikkapelle Altenmünster wird anlässlich des Patroziniums am kommenden Sonntag ihrem langjährigen Mitglied ein Ständchen spielen. (AL)

Themen Folgen