Alte ABBA-Hymnen reißen in Neusäß immer noch alle von den Sitzen

"The Way Old Friends Do", eine Hymne an die Freundschaft. Björn Ulvaeus spielte damals das Akkordeon in Wembley 1979. Peter Wölke tat es voller Andacht in der Stadthalle Neusäß. Links von ihm Kristin Hölck, rechts Susan Albers und Marco Fahrland.

Die Show „Dancing Queen“ brachte die Stadthalle Neusäß zum Kochen – niemand konnte sich ihr entziehen.

Von Diana Zapf-Deniz

Für ein bisschen „Money, Money, Money“ war in der gut gefüllten Stadthalle Neusäß die Show „Dancing Queen“ zu sehen. Die Hommage an eine der erfolgreichsten Popgruppen aller Zeiten riss am Ende selbst die Ältesten des in die Jahre gekommenen Fanpublikums von den Stühlen. Die Rede ist natürlich von der schwedischen Band Abba, die in den 70er Jahren unvergleichliche Erfolge feierte.

„Mamma Mia“, war das ein Erlebnis! Die Show in Neusäß erinnerte an den Glanz vergangener Tage im „Super Trouper“-Scheinwerferlicht und ließ das Publikum in Erinnerungen schwelgen. Liebespärchen kuschelten sich aneinander. Weder Hände noch Beine konnten, auch wenn sich die zu Beginn steifen Gäste noch so sehr bemühten, diese unter Kontrolle zu halten, ruhig bleiben.

„Gimme! Gimme! Gimme!“ – „Gib mir mehr!“

Mit viel Glitzer und Glamour, Abba-typischer Garderobe und ganz starken Momenten begeisterte Peter Wölke mit seinem Konzept, der selbst mit auf der Bühne stand. „Gimme! Gimme! Gimme!“ – „Gib mir mehr!“ hätte es in Neusäß lauten können, denn das Konzert mit den unsterblichen Songs machte süchtig.

Ganz im 70er Jahre Abba Stil präsentierte sich Peter Wölke´s Band beim Konzert "Dancing Queen" Bild: Diana Zapf-Deniz

Die Abba-Manie lebte an diesem Abend in Neusäß wieder auf. Zugaben wurden jubelnd gefordert und freudig gewährt. Kristin Hölck gab gesanglich eine fantastische Agnetha Fältskog. Bei ihrem Solo „The Winner Takes It All“ gewann sie mit Gänsehauteffekt die Herzen der Zuschauer. Stimmgewaltig und unter die Haut gehend rührte sie damit so manchen Fan zu Tränen. Allein für diese Darbietung hatte sich das Kommen gelohnt.

Susan Albers brillierte als Anni-Frid Lyngstad vor allem mit ihrer eigenen Version des Hits „Lay All Your Love On Me“. Sie transportierte den Elektro-Disco-Song äußerst einfühlsam und gelungen am Klavier und mit ruhigeren Tönen und grandioser Stimme in unsere Zeit. Wölke erzählte zwischendrin Highlights aus der Geschichte Abbas.

Wundervolle Show und Musik in der Stadthalle Neusäß

Der von Benny Andersson und Björn Ulvaeus komponierte Eurovision-Song-Contest-Erfolgsschlager „Waterloo“, der sich damals weltweit fünf Millionen Mal verkaufte, durfte natürlich nicht fehlen. Mit „Take A Chance On Me“ wurde es kurz vor der Pause magisch.

Viel Applaus erhielt Benedikt Hesse für sein großartiges Schlagzeugsolo. Wölke sprach immer wieder vom legendären Konzert 1979 in Wembley und präsentiert das einzige Lied, das Björn Ulvaeus jemals auf dem Akkordeon begleitete. „The Way Old Friends Do“, eine Hymne an die Freundschaft. Sie berührte nicht nur damals in Wembley, sondern auch in der Stadthalle. Am Ende stimmte das Publikum völlig zu, wenn es „Thank You For The Music“ mitgestikulierte und mitsang, als wolle es sagen: Danke für die wundervolle Show und Musik.

