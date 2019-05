vor 22 Min.

Alte Hasen rocken Jubiläum

Das Caféhaus in Zusmarshausen gibt es seit 15 Jahren. Das wurde mit einem Konzert des „Küchentrios“ gefeiert

15 Jahre Caféhaus Zusmarshausen und exakt ein Jahr mit den neuen Betreibern Irene und Christian Kessler: Das musste gefeiert werden. Dazu hatten sie das „Küchentrio“ eingeladen, das mit Vollgas-Rock und Turbo-Swing für Unterhaltung gesorgte.

Freddy Hartmann (Gesang, Gitarre), Bernhard Hecker (Kontrabass) und Toni Kohler (Schlagwerk, Gesang), zeigten schon von außen, dass es im Café heiß hergeht. Bereits der erste Titel brachte Bewegung in die Zuhörer. Doch mit dem „Route 66“ von Chuck Berry starteten sie so richtig durch und setzten mit „Take All of Me“ und „Fly Me to the Moon“ noch eines drauf. Das Trio ist mit der Rock-Musik der 50er- und 60er-Jahre aufgewachsen, wie sie sagen. Festlegen lassen sich die drei Herren auf keine spezielle Musikrichtung. Und Sorge, dass das „Küchentrio“ mit Kochtöpfen spielt, musste im Publikum niemand haben. Zum Erfolgsrezept der alten Haudegen zählt die Mischung an Stilrichtungen. Ob Swing, ob Rock, ob Schlager: All das wurde mit Herzblut gespielt. Das merkte auch das Publikum. Mit Klassikern von Udo Jürgens (Ich war noch niemals in New York) und Ben E. King (Spanish Harlem) gestalteten die bestens aufgelegten Musiker ein buntes Programm, das auch vor Sentimentalität beim verträumten Blues nicht halt machte. Sogar die „Reblaus“ von Hans Moser im perfekten Wiener Dialekt von Toni Kohler gesungen, der inmitten des Publikums saß, durfte nicht fehlen.

Dass Namen wie Frank Sinatra, Dean Martin oder Reinhard Fendrich nach wie vor ziehen, zeigte die Begeisterung für die gekonnt und mit viel Freude präsentierten Hits von damals. Klar, dass auch Bill Haleys „Rock Around the Clock“ kam, was für gehörig Nostalgie sorgte und so richtig ins Ohr ging. Die Fans jedenfalls kamen auf ihre Kosten. (kräm)

