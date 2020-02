Alte Reichsstraße in Steppach soll umgestaltet werden

Plus Die Stadt Neusäß gibt die ersten Planungen in Auftrag. Wie können Parkplätze erhalten, aber Verkehr beruhigt werden?

Wie ihr Name schon sagt, ist die Alte Reichsstraße im Neusässer Stadtteil Steppach eine der ältesten Straßen im Ort. Sie war die Hauptverkehrsader mit einer lebendigen jüdischen Gemeinde und dem jahrhundertealten Reichsadlerbräu-Gasthof, heute Fuchs, bevor sich der Schwerpunkt zur Ulmer Straße verlagert hat.

Heute ist die lange und enge Straße immer noch eine viel genutzte Strecke in Steppach, erreicht man hier doch auch die Traditionsgaststätte Fuchs mit dem großen Biergarten und dem Weihnachtsmarkt im Advent sowie alle Einrichtungen am Steppacher Dreieck. Weil an der Alten Reichsstraße in den vergangenen Jahren außerdem etliche Neubauten mit Wohnungen hinzugekommen sind, hat der Verkehr immer mehr zugenommen, und oftmals ist die Straße zugeparkt, bis kaum mehr ein Durchkommen ist. Die Klagen der Anwohner werden immer lauter und so hat die Stadt schon länger eine Straßenerweiterung und eine Verbesserung der Situation geplant.

Wie die Alte Reichsstraße in Steppach verbessert werden soll

Nun werden die ersten Schritte konkreter, denn der Planungsausschuss hat neulich eine Planung in Auftrag gegeben, die erste Vorschläge machen soll, wie die Alte Reichsstraße verbessert werden kann.

Mit eingeschlossen ist in diesen Auftrag der Platz zwischen Gasthof Fuchs, Dreieck und Balletshofer mit den Parkplätzen, die hier für die Kunden zur Verfügung stehen und wo ebenfalls oft Parkchaos herrscht sowie die Kreuzung zur Kreppenstraße mit dem kleinen Platz und dem Hochbeet.

An einer Stelle in Richtung Osten sei laut Stadtbaumeister Dietmar Krenz die Straße so schmal, „dass der öffentliche Raum an der Haustür des Eigentümers endet“.

Geschwindigkeit der Autofahrer möglichst gering halten

Eine Aufgabenstellung an den Planer wird sein, die Geschwindigkeit der Autofahrer möglichst gering zu halten, dabei aber möglichst viele Parkplätze zu erhalten. Dies wäre ein Problem, wenn man in der Alten Reichsstraße nur noch einseitiges Parken erlauben würde – dann könnten die Autos geradeaus durchrasen. Dann müsste man sich andere Maßnahmen zur Geschwindigkeitsregulierung ausdenken, waren sich die Ausschussmitglieder einig.

Wenn die Planungen ausgearbeitet sind, kann die Stadt in Grundstücksverhandlungen eintreten, um die Straße an der ein oder anderen Stelle breiter zu machen oder die Planung umzusetzen. Die wird den Stadtrat sicher die nächsten Monate – wenn nicht Jahre – bis zur Realisierung beschäftigen.

