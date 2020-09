vor 37 Min.

Alte Trabbis und Wartburgs fahren durch Biberbach

Allerlei Oldtimer starteten in Biberbach zu einer Rundfahrt.

Alte DDR-Autos fuhren am Samstag durch Biberbach. Doch Zuschauer waren kaum welche da.

Ein Dutzend Liebhaber alter DDR-Autos trafen sich am Samstagfrüh in Biberbach, um zu einer gemeinsamen Tour aufzubrechen. Die Mitglieder Interessengemeinschaft Wartburg-Trabant-Barkas gestalteten ihr Jahrestreffen als Oldtimer-Rundfahrt über Augsburg bis nach Sontheim an der Brenz, wo eine Fahrzeugsegnung stattfand.

Liebhaber historischer DDR-Autos trafen sich in Biberbach, um zu einer gemeinsamen Tour aufzubrechen. Video: Marcus Merk

Bei kaltem Regenwetter kamen kaum Zuschauer nach Biberbach

Am Samstagmorgen wären in Biberbach allerlei alte Trabbis, Wartburgs und Barkas zu bestaunen gewesen, allerdings lockte es bei kaltem Regenwetter morgens um 8 Uhr kaum jemanden aus dem Haus. (AZ)

