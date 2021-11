Altenmünster sagt Adventsmarkt und Zusam-Märktle ab

Plus Wegen der steigenden Infektionszahlen finden die Märkte in Altenmünster nicht statt. Außerdem stimmt der Gemeinderat gegen eine Splittersiedlung westlich der Staatsstraße.

Sowohl der Adventsmarkt im Dezember als auch das Zusam-Märktle im November und Dezember müssen wegen der aktuellen Pandemie-Entwicklung ausfallen. Das teilte Bürgermeister Florian Mair dem Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung mit Daneben standen noch einige andere Themen auf der Tagesordnung.