Altenmünster-Baiershofen

vor 30 Min.

Scheune in Vollbrand: Feuerwehr in Baiershofen im Einsatz

In Baiershofen steht eine Scheune in Brand.

In Baiershofen, einem Ortsteil von Altenmünster, steht am späten Dienstagnachmittag das Blockheizkraftwerk in einer Scheune in Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittliungen aufgenommen.

In Altenmünsters Ortsteil Baiershofen ist am späten Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Nach Informationen des Polizeichefs Raimund Pauli aus Zusmarshausen handelt es sich um ein Blockheizkraftwerk, das mit Pellets betrieben wird. Zahlreiche Feuerwehren aus den umliegenden Ortsschaften waren im Einsatz. Der Schaden ist enorm. "Bislang ist die Ursache, wie es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte, nicht geklärt", sagte Pauli am Abend unserer Zeitung. Um den Vollbrand unter Kontrolle zu bekommen, waren die Feuerwehren aus Baiershofen, Altenmünster, Zusmarshausen, Unterschöneberg, Zusamzell und Wörleschwang im EInsatz. der Polizei steht dort eine Scheune in Flammen. Derzeit läuft dort der Rettungseinsatz, vor Ort ist unter anderem die Feuerwehr von Altenmünster. Weitere Informationen lesen Sie hier in Kürze.

