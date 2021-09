Das Corona-Testzentrum in Altenmünster wird bald geschlossen

Die Gemeinde Altenmünster sieht keine Notwendigkeit der Corona-Teststation in Altenmünster mehr. Das hat vor allem mit dem breiten Impfangebot zu tun.

Seit Mitte April betreibt die Gemeinde Altenmünster auf Eigeninitiative ein Testzentrum im Feuerwehrhaus in Zusamzell. „An drei Abenden der Woche leisten seither 36 Ehrenamtliche Dienst und führten bislang 3867 Tests durch“, sagt Bürgermeister Florian Mair. Doch zum Monatsende soll der Betrieb eingestellt werden.

"Die Testerinnen und Tester setzten sich in 615 Stunden auch einem erheblichen Infektionsrisiko aus“, hob der Bürgermeister das außerordentliche Engagement hervor. In einer Zeit, in der noch nicht allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot unterbreitet werden konnte, war diese Strategie ein wichtiger Bestandteil aller Maßnahmen gegen die Pandemie, stellte Florian Mair fest. Doch inzwischen haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Jeder über zwölf Jahren kann mittlerweile geimpft werden.

Corona: Sondertesttag zum Schulanfang in Altenmünster

Dass der Bund nach dem 11. Oktober die Kosten für die Antigen-Schnelltests nicht mehr übernimmt, erschwere die Aufrechterhaltung der Teststation, erklärte Bürgermeister Mair: „Es ist an der Zeit, dass sich alle solidarisch verhalten und die Möglichkeit der Impfung nutzen. Deshalb ist es nicht mehr vermittelbar, dass ehrenamtlich Tätige ihre persönliche Zeit investieren, um auf eigenen Wunsch Ungeimpften ein Testangebot zu unterbreiten.“

Weil für den sehr kleinen Personenkreis derjenigen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, ein weiterer Betrieb des Testzentrums nicht verhältnismäßig ist, folgte der Gemeinderat dem Vorschlag ihres Chefs, diese Einrichtung zum Monatsende zu schließen. Aufgrund des Schulanfangs findet allerdings noch am 13. September ein Sondertesttag statt.