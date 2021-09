Neue Ortsmitte in Altenmünster: Ein Brunnen als Treffpunkt für alle

Plus Das Ortsbild von Altenmünster wird sich prägend verändern. Mitten in der Gemeinde soll es einen neuen Platz für die Menschen geben. Wie der aussehen soll.

Eine Steinfläche, über die ein feiner Wasserfilm läuft, und eine Granitkonsole mit einem Trinkwasserbrunnen - mitten im Zentrum von Altenmünster. Zwischen Bräustüble, Pfarrkirche St. Vitus und dem geplanten Gebäudekomplex mit Arzt- und Therapiepraxen, Apotheke und Wohnungen soll eine multifunktionale Fläche mit einem Rasenrondell und Sitzplätzen entstehen. Sie soll zum Ausruhen und Entspannen einladen, Kindern die Möglichkeit zum Spiel mit dem Wasser bieten und für Konzerte und andere Veranstaltungen genutzt werden kann. Das Konzept, das Landschaftsarchitekt Reinhard Baldauf dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung präsentierte, wurde vom Gemeinderat mit großer Mehrheit angenommen.