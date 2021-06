Altenmünster

Neue Pumptrack-Anlage für junge Mountainbiker in Altenmünster

Bald schon werden Leon Tausend (links) und sein Freund Leon Bauer auf der neuen Pumptrack-Anlage in Altenmünster ihre waghalsigen Sprünge vollziehen können.

Plus Der Gemeinderat in Altenmünster gibt grünes Licht für eine neue Anlage für die fahrradbegeisterte Jugend. Wie die aussehen soll und was dort geboten sein wird.

Von Josef Thiergärtner

Für Leon Bauer und Leon Tausend, die schon immer gerne auf ihren Rädern saßen, verlor das normale Radeln bald seinen Reiz. Immer wieder zog es sie in unwegsames Gelände, um Neues auszutesten. Im Internet stießen sie auf Gleichgesinnte, die mit ihren Mountainbikes auf speziell gestalteten Pumptrack-Anlagen ihren Fahrspaß haben. Nun gibt der Gemeinderat grünes Licht für eine solche Anlage in Baiershofen.