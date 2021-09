Altenmünster

vor 3 Min.

Neuer Outdoor-Fitnesstreffpunkt in Neumünster

Plus Für einen gesunden Rücken soll das Training im neuen Gerätepark in Neumünster sorgen. Worauf es dabei ankommt, verrät ein QR-Code.

Von Helene Weinold

Wer auf einem Spaziergang am Vereinsstadel in Neumünster vorbeikommt, kann künftig so ganz nebenbei etwas für einen gesunden Rücken tun. Dort laden seit einigen Tagen ein Multitower mit Reckstangen in unterschiedlichen Höhen, Geräte für Liegestütze, Kniebeugen, Rückenstrecker sowie ein Barren für sogenannte Dips zu einer kleinen Trainingseinheit ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .