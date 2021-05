Sattelzug prallt in Unterschöneberg gegen einen Gartenzaun

Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer will in Unterschöneberg ein entgegenkommendes Auto vorbeilassen und setzt etwas zurück. Dabei übersieht er allerdings einen Gartenzaun.

Der 60-jährige Fahrer war laut Polizei um 7.50 Uhr auf der Bergstraße in Unterschöneberg in westlicher Richtung unterwegs. Als ihm ein Auto entgegenkam, setzte er seinen Sattelzug etwas zurück und kollidierte mit einem Gartenzaun. Der Zaun wurde aus der Verankerung gerissen, wodurch einige Zaunlatten beschädigt wurden. Der Gesamtschaden bewegt sich in einer Höhe von etwa 1000 Euro. (thia)