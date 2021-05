Schüler wird in Altenmünster von einer Unbekannten angesprochen

In den sozialen Medien häufen sich die Meldungen über unbekannte Personen, die im Raum Zusmarshausen Kinder ansprechen. So beurteilt die Polizei die Situation.

Ein zwölfjähriger Schüler ist am Donnerstag in Altenmünster von einer unbekannten Frau aus ihrem Auto angesprochen worden. Anschließend fuhr die etwa 45-Jährige mit ihrem blauen Opel mit Stufenheck wieder davon. Kurz zuvor hatte dieselbe Frau am Wohnhaus des Schülers geklingelt und um Geld gebettelt. Dies war zwar an dem Tag der einzige Vorfall, bei dem ein Kind angesprochen wurde, allerdings gab es mehrere Meldungen im Zusammenhang mit rumänischen Bettlern.

Rumänen sprechen Schüler an: Die Polizei sagt, es gibt keine Gefahr

Insgesamt drei rumänische Bürger wurden im Raum Zusmarshausen und Dinkelscherben von Streifen der Polizei Zusmarshausen kontrolliert. Auf ihr Verhalten angesprochen, gaben sie an, neben dem Betteln auch nach Arbeit zu suchen. Polizeichef Raimund Pauli: "Aktuell bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für den Schüler. Unseren Ermittlungserkenntnissen zufolge war die Ansprache untypisch."

Trotz der vielen beunruhigenden Meldungen in den Social-Media-Kanälen bestünde laut Polizei jedoch "keine Gefährdungslage" für minderjährige Schülerinnen und Schüler. (thia)

